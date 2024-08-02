"Повис на заборе": 9-летний мальчик в Алматы получил ужасные травмы, упав на металлическое ограждение

9-летний мальчик получил серьезные травмы из-за падения на металлический забор. Сейчас ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии, передает корреспондент NUR.KZ.

Несчастный случай произошел 1 августа около 12 часов дня на пересечении улиц Болтирик Шешена и Станиславского, рассказала бабушка мальчика. Там находится аптека, вокруг которой и установлен металлический забор с острыми пиками на вершинах. Ребенок проезжал рядом с ограждением на велосипеде и каким-то образом наехал на него, говорит бабушка. Но как именно произошел инцидент, близкие мальчика не знают.

"Прибежал его друг и говорит, что внук "на заборе повис". Пока мы туда прибежали, там уже люди помогали. Парень держал внука, чтобы этот кол не воткнулся дальше. Он прямо горлом повис на этом коле полностью.

Приехала "скорая" и МЧС. Они спилили забор. У внука небо и вся трахея разорваны, челюсть сломана, щека и гортань разорваны. Ему сделали операцию, он сейчас в реанимации. Но сказали, что он потихонечку разговаривает", - рассказала бабушка мальчика.

Бригада МЧС доставила ребенка в Центр детской неотложной медицинской помощи Алматы. У мальчика зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, колото-резанную рану шеи с повреждением трахеи и полости рта. Состояние ребенка оценивалось как крайне тяжелое.

"При поступлении в ЦДНМП в области шеи имелась рана длиной шесть см, откуда торчало инородное тело - часть металлического забора размером 4см/10см. В экстренном порядке пациент транспортирован в операционную, хирургам потребовалось 1,5 часа, чтобы удалить часть металлического забора, верхний край которого оказался в виде острия копья.

У ребенка была серьезно повреждена трахея, щитовидная железа, подвижность задней кортикальной пластины нижней челюсти справа, и слизистая щечной области справа", - рассказала челюстно-лицевой хирург Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы Аида Уразаева.

Хирургии сделали все возможное для восстановления функционирования органов и сохранения качества жизни. В данный момент ребенок получает лечение в отделении реанимации. Состояние врачи оценивают как тяжелое.

Родные мальчика выражают благодарность неравнодушным людям, которые помогли ему. Они просят всех, кто был свидетелем происшествия, позвонить или написать по номеру +7 777 497 3046.

Также родные мальчика просят акимат города убрать опасный забор или заменить его на ограждение без острых наконечников, чтобы не пострадали другие дети.