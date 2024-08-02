Казахстанец скончался в поезде Оскемен - Алматы

1 августа в поезде Оскемен - Алматы казахстанец 74 лет почувствовал себя плохо. Супруга вывела его в тамбур, где мужчина упал и скончался, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте "Оса Семей" опубликована видеозапись из поезда, где произошла трагедия. По словам автора видео, в поезде Оскемен - Алматы было очень жарко, а у проводников не оказалось аптечки для оказания первой помощи.

Авторы публикации пишут, что пассажиру 74 лет стало плохо, супруга вывела его в тамбур, где мужчина упал и скончался. Все это, по информации автора, произошло на глазах 13-летнего внука погибшего.

По запросу корреспондента NUR.KZ в КТЖ информацию о смерти мужчины подтвердили, сообщив, что 1 августа 2024 года на станции Сарыозек начальник поезда №351 "Оскемен - Алматы" вызвал скорую помощь 74-летнему пассажиру из-за резкого ухудшения состояния здоровья.

"Пассажир в сопровождении супруги ехал со станции Жаргиз-тобе до Алматы. По словам супруги, мужчина болел астмой и проходил процедуру шунтирования.

Проводники поездов вместе с пассажирами и медработниками приняли все возможные меры для оказания первой медицинской помощи. К сожалению, бригада скорой помощи констатировала смерть пассажира.

Во время следования поезда пассажир не обращался к проводнику и не жаловался на ухудшение состояния здоровья", - сообщили в пресс-службе КТЖ.

Между тем в ДП на транспорте нам сообщили, что линейным отделом полиции на станции Қонаев начато досудебное расследование по факту скоропостижной смерти в пассажирском поезде сообщением "Оскемен - Алматы". Проводится расследование.

"Иная другая информация не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК", - заявили в пресс-службе Департамента полиции на транспорте.

Напомним, год назад мы писали о том, как в поезде "Атырау - Астрахань" по дороге в детский лагерь скончался 13-летний ребенок. Он почувствовал недомогание спустя 1,5 часа после отправления. Вызванные поездной бригадой медработники на станции Нарын констатировали смерть. Позже в полиции сообщили, что по случаю смерти ребенка заведено уголовное дело.

Ранее в 2023 году ехавшая с мужем из Астаны до Шымкента женщина скоропостижно скончалась в поезде сообщением Кокшетау - Кызылорда. В тот же день полицией было начато досудебное расследование. В ходе проверки установлено, что пассажирка с 2019 года состояла на учете в больнице Астаны с хронической болезнью.