"Это ужасно, люди просыпаются в 3 часа ночи": казахстанцы на обсуждении петиции по отмене единого времени

На слушаниях сегодня по петиции по отмене единого часового пояса в Казахстане выступили граждане, которые заявили о плохом влиянии нового времени на здоровье людей, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я врач по профессии. Я считаю, что на пенсионеров, и вообще, на всех людей это влияет. Он (часовой пояс - прим. ред.) должен вернуться назад. Поскольку биоритмы человека начинают меняться. Отсюда нервозность, иммунитет снижается, заболевания возникают. Кого бы я не спросила, все говорят пенсионеры - ужасно, в три часа ночи встают и не знают, куда себя деть. Тут много говорили о детях, дети тоже психованные, нервозные и так далее.

Наш министр здравоохранения ответила, что на заболеваемость это не влияет? Как не влияет? Посещаемость поликлиник не увеличилась? Да просто не хотят туда идти. У нас в Казахстане очень много различных других проблем. (…) Я считаю, что нужно вернуть однозначно часовой пояс. И не надо нам здесь показывать то-то и то. Это кто-то взял, сделал, затянул, сделал свое дело, получил премию, в карманчик положил, а люди страдают. Ни в коем случае этого делать нельзя. Только вернуть часовой пояс. Только вернуть. Ужасно, это просто невозможно жить с этим часовым поясом", - заявила пенсионерка Людмила Дмитриевна.

Другая участница обсуждений заявила, что перенос часового пояса нарушает права детей.

"Я хочу обратиться еще раз к министерству образования, вы должны сейчас оппонировать по правам детей. Вы согласны с тем, что начальное звено возвращается поздно ночью? Родители тоже возвращаются уставшие. Во сколько они будут засыпать эти дети? Вот именно, к утру, потом будут утром спать, потом бежать в школу. Когда они будут делать уроки? Вы об этом подумайте!

Почему минобразования не прорабатывает эти вопросы? Хватит экспериментировать на детях! И когда говорят о том, что провели за рубежом такие исследования, и там у детей все нормально, у них нагрузка не такая, у них условия в школе не такие. Наши дети загружены больше. Наши дети не учатся в американских школах, где 15 детей (в классах - прим. ред.), наши учатся в школах, где по 35 и 40 детей.

Мы всегда говорим, что вы сравниваете с Западом. У нас разные социально-экономические условия. И хватит экспериментировать на детях", - заявила казахстанка.

Напомним, что сегодня в Астане прошло публичное обсуждение петиции за отмену единого часового пояса в Казахстане. По смене пояса высказались представители Минздрава и Минэнерго. Также было озвучено предварительное решение.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

В январе 2023 года в Минторге сообщали, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом.

C 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC +5. Однако после этого многие казахстанцы раскритиковали переход, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.

Перед этим, в конце февраля, врачи сообщали, что переход на единое время может повлиять на биоритмы жителей, но адаптационный период займет всего сутки.

7 июня петиция, в которой предлагается отменить перевод времени в Казахстане на час, набрала 50 тысяч голосов граждан и была принята к рассмотрению госорганами.

На недавних публичных слушаниях по рассмотрению петиции прозвучала научная база перехода на UTC+5, оценка влияния на здоровье казахстанцев. По словам директора департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышевой, уже заметны улучшения в плане снижения заболеваемости людей.