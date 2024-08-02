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Павлодарка едва не утонула и получила штраф

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Женщина плавает
Женщина в реке. Иллюстративное фото: Emils Vanags / Getty Images

Жительница Павлодара чуть не утонула, купаясь в реке Усолка. Не рассчитав свои силы, она заплыла за буйки, а после спасения получила административный штраф, передает "Ирбис TV".

В пресс-службе ДЧС рассказали, что женщину вынесли из реки на берег в 13.30. Там же спасатели проводили ей реанимационные процедуры, дожидаясь скорой помощи. 

"Благодаря действиям спасателей женщина пришла в сознание. Сотрудниками УЧС Павлодара на спасенную составлен административный протокол по ст.412 КоАП РК за нарушение правил безопасности на водоемах", - отметили в ведомстве.

За нарушение правил безопасности на воде павлодарка получила штраф почти в 26 тыс. тенге.

Добавим, что по ст.412 КоАП РК нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах, совершенное лицом, ответственным за их соблюдение при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф на физических лиц в размере 7 МРП (25 844 тенге), на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства - в размере 10 МРП (36 920 тенге), на субъектов среднего предпринимательства - в размере 20 МРП (73 840 тенге), на субъектов крупного предпринимательства - в размере 60 МРП (221 520 тенге). 

Ранее рейдовые мероприятия прошли на водоемах Павлодарской области. Спасатели провели с отдыхающими профилактические беседы и раздали памятки, а в случаях выявления фактов нарушения правил безопасности на водоемах привлекли к административной ответственности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2143530-pavlodarka-edva-ne-utonula-i-poluchila-shtraf/

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