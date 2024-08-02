"Никто не пришел на помощь": алматинка заявила об избиении дочери в детском саду

Жительница Алматы попросила назначить проверку в алматинском детском саду №47, в котором избили ее дочь, передает NUR.KZ. Видео с камер наблюдения ранее было опубликовано в соцсетях.

В Telegram-канале "Halyqstan" сегодня опубликовали обращение жительницы Алматы, которая заявила, что ее дочь избили в детском саду №47.

По словам автора обращения, 24 июля она пришла за дочерью и заметила, что лицо и губы дочери были опухшими, а в полости рта образовалась большая гематома. По словам матери, правая часть лица не двигалась. Позже врачи констатировали ушиб мягких тканей волосистой части головы и в области губы и лица.

"Моя дочь сразу начала плакать. Она не может объяснить, что произошло, потому что только учится говорить. Воспитатель и няня не смогли ответить на мой вопрос о происхождения этих побоев, они даже не заметили этого", - заявила мама девочки.

Со слов автора, рядом сидящие дети рассказали, что ее дочь избил другой воспитанник детского сада.

"Видеозаписи показали, что мальчик начинает избивать мою дочь, дочка начала плакать, но никто пришел на помощь", - написала автор обращения.

По ее словам, мальчик наносил "размашистые и боксерские удары" и успевал смотреть, не идет ли кто-то из взрослых. Автор утверждает, что все закончилось, когда в комнату пришла няня, примерно 30 минут спустя.

Мама девочки в своем обращении просит назначить проверку и привлечь к ответственности сотрудников детского сада и родителей мальчика. По мнению обратившейся, мальчика необходимо направить к психологу.

Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службы Департамента полиции города Алматы и городского управления образования.

"По данному факту Управлением полиции Ауэзовского района проводится проверка. Будут приняты меры в соответствии с законодательством РК. Вместе с тем в управление образования города направлено представление на предмет реагирования на вышеуказанный факт", - сообщили в ДП.

А в управлении образования заявили, что в Алматы деятельность детского сада №47 проверит созданная группа мониторинга. Там заявили, что строгий выговор объявлен воспитателю и помощнику воспитателя.

"На момент инцидента воспитатель отсутствовала в спальной комнате в связи с подготовкой документов методической деятельности. Администрацией детского сада проведено внеплановое производственное совещание по охране жизни и здоровья воспитанников. В отношении воспитателя и помощника воспитателя применено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора", - сообщили в управлении образования города Алматы.

Сообщается, что в данный момент создана группа по проведению мониторинга деятельности дошкольной организации. Записи с камер видеонаблюдения изъяты Департаментом полиции Алматы, ведутся следственные работы.

Ранее в Павлодаре начался суд по несчастному случаю в детском саду, где на малыша упала трехъярусная кровать. Воспитателя обвиняли в ненадлежащем исполнении обязанностей.

Также в Сети появились несколько видео, на которых воспитатель в группе детского сада проявляет агрессию к детям. На произошедшее отреагировали в отделе образования Павлодара.

До этого избиение детей в детском саду попало на видео в Жетiсу. Полиция после публикации видео начала проверку.

Также сообщалось, что в Атырау 4-летний ребенок погиб, провалившись в канализационный колодец в одном из частных детских садов города. По факту гибели малыша было зарегистрировано уголовное дело.

В июне в Акмолинской области маленький мальчик выпал из окна второго этажа частного детского сада. По словам родных, ему не сразу оказали медицинскую помощь. Ребенка доставили в столичную больницу уже в тяжелом состоянии и поместили в реанимацию.