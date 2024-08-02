"Помогите спасти жизнь батыр қыз": девочке из Астаны требуется лечение за миллион долларов в США

7-летняя Малика из Астаны уже пять лет борется за свою жизнь со страшной опухолью. Болезнь то отступает благодаря усилиям врачей, то возвращается с новой, еще большей, силой, передает NUR.KZ.

Малика - первая дочка, первая долгожданная внучка единственного сына.

"Беременность у меня протекала нормально, по графику каждый раз ходила на осмотр, УЗИ, все проходило как положено. Родила Малику на 39 неделе. Малика родилась ростом 49 см и весом 2610 гр. Через два дня нас выписали домой, все было нормально до 2,5 лет. У Малики не было никаких признаков или отклонений, анализы были нормальными, на осмотр водили и прививки получали по графику", - говорит мама девочки, Диана Закарьянова.

Малика заболела в 2019 году - девочку стали беспокоить эпизоды каломазания. Родители обращались к врачам, вызывали "скорую". В январе 2020 года у Малики появились боли в животе, задержка мочеиспускания. Ребенка госпитализировали, а на МРТ обнаружили признаки объемного образования полости малого таза с распространением в копчиковую и в правую ягодичную область.

Родителям сообщили о диагнозе - "новообразование малого таза, незрелая тератома", который поставили под вопросом. Провели операцию по удалению опухоли с резекцией копчика. После этого начался курс химиотерапии.

При следующем обследовании на МРТ вновь выявили признаки образования, не исключая остаточную опухоль. Девочке провели вторую операцию, но не смогли удалить образование до конца из-за того, что оно располагалось в труднодоступном месте.

Решено было делать пересадку костного мозга, при этом донором Малика была сама себе. После процедуры девочка не могла ходить и сидеть - только лежала. А семья принимала все усилия, чтобы улучшить иммунитет ребенка.

В 2021 году состояние Малики улучшилось, родители надеялись, что победили болезнь, но новое обследование показало, что опухоль снова начала расти. Тогда девочку повезли на лечение в Турцию, где ей провели химиотерапию и сделали заключение - нужно делать операцию в срочном порядке.

"Операция была очень сложной, как и восстановление после нее. Дочь училась заново ходить, лежать и сидеть. Малика не понимала, почему ей тяжело ходить, она упорно пыталась встать на ноги. После 3-месячного восстановления мы вернулись домой, получили долгожданную ремиссию. Но в мае 2023 года случился рецидив. Болезнь вернулась с метастазами в легких и печени. Снова началась борьба за жизнь Малики.

Дочь прошла 13 курсов химиотерапии и 25 сеансов радиотерапии в больших дозах. Последние результаты КТ и МРТ показали, что метастазы увеличились в размере и в количестве. Наш онколог в Турции решил провести еще одну "химию", которая дает мало шансов, замедлит рост, но не противостоит ему. Мы отказались и уехали домой, чтобы собрать деньги и выбрать другую клинику. В результате мы отправили документы в клиники разных стран", - говорит Диана.

Многие клиники отказывали, но одна из них выразила готовность принять Малику. Клиника находится в Филадельфии, США, а стоимость обследования составляет более 1 млн долларов.

"Это безумно большая сумма, которую тяжело собрать, но другого выхода нет. Мы держимся за последнюю нить надежды. Пройдя столько лечения и процедур, мы не можем сдаться. Ведь каждый раз я повторяла Малике: "дочь, смотри, победа не за горами, потерпи чуть-чуть". Она у меня особенная, мы называем ее "Малика батыр қыз".

Сейчас мы еще в больнице в Казахстане. Малика в реанимации, ей выкачивают жидкость из легких. Моя девочка сильно похудела, весит всего 14 килограмм. Ничего не ест, ей больно. Мы верим, что 5 лет борьбы - не впустую. Такое не выдержит даже взрослый человек. Месяц назад Малика сама ходила, была активная. Сейчас она даже самостоятельно сидеть не может. Опухоль на крестце, где все нервные окончания, из-за чего у дочки сильные боли. Я не могу смотреть как страдает мой ребенок, помогите, пожалуйста, спасти жизнь Малики", - заключила мама.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 4154 7246

Тел.: +7 701 844 00 36 Диана З., мама Малики

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