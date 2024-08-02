Жители Экибастуза снова боятся замерзнуть зимой

В дюжине домов в Экибастузе начали ремонт крыш и подвалов по госпрограмме, но работы неожиданно остановились. Из разобранных крыш бежит вода, а труб в подвалах нет, передает Первый канал "Евразия".

Многодетная Алма Ибраева живет в потемках. Свет есть только в зале и кухне. С крыши бежало и раньше. Но люди говорят, что с начала работ по модернизации дома стало еще хуже.

"Вот мы согласились на этот ремонт - на 10 лет по 11 тыс. тенге платить на эту модернизацию. Но как открыли крышу, у нас очень сильно начало течь. Когда дождь течет сильно, у меня замыкание идет и половина квартиры без света. Уже три месяца сижу без света", - рассказала жительница Экибастуза Алма Ибраева.

"Вся стена мокрая. Мы здесь еще даже не доделали. И здесь разводы на всей стене", - поделилась одна из жительниц.

И такая картина в 14 многоэтажных домах Экибастуза. Люди согласились взять взаймы у государства на ремонт крыш, подвалов и фасадов. Работа вроде закипела, но вот уже почти месяц на объектах нет никого.

"С апреля ни одной выплаты не было. Так как все материалы покупаются за наш счет, в районе 100 млн тенге уже истратили мы. Остановили работы, пока временно, пока оплату не произведут, потому что нечем платить людям. Люди не хотят выходить на работу", - объяснил представитель подрядной организации Болат Бакаев.

В подвалах разрезаны трубы, крыши разобраны. Жители в дожди утопают в своих квартирах.

"С крыши бежит. На пятом этаже три соседа съехали из своих квартир, снимают жилье, потому что там оставаться невозможно. У нас вода с крыши доходит до второго этажа. У меня у самого в трех комнатах уже упали обои. Запах сырости, плесени стоит", - рассказал житель Экибастуза Ербол Жайылханов.

"Мы должны подготовить дом к отопительному сезону. А у нас еще тепловые счетчики надо будет поверять, акт ввода дома в эксплуатацию оформлять после работ по модернизации, подписывать все акты, в частности акт подготовки дома к зиме. Кто этим будет заниматься, когда, если работы приостановлены?" - задалась вопросом жительница Экибастуза Ирина Харитонова-Микуляк.

Причина, как выясняется, в финансировании - Минфин обещал выделить на эти цели 784 млн тенге, но не в мае, как ожидалось, а в октябре. Сейчас денег нет.

"В данном случае этот договор имеется, то есть он подписан всеми тремя сторонами. Единственный момент - это то, что на сегодняшний момент он не согласован Минфином. Дело в том, что регистрация не проводится, пока нет средств. То есть все упирается именно в наличие средств в республиканском бюджете", - пояснил руководитель отдела жилищной инспекции Экибастуза Алибек Байдильдин.

На крыше одного из домов в Экибастузе с 1500 квадратных метров сняли всю подкирпичную кладку и на этом работы застопорились. Нужно еще положить деревянный каркас, пароизоляцию и металлочерепицу. Это в среднем работ на полтора месяца. И если деньги выделят только в октябре, то строители просто не успеют завершить все работы до холодов.

Местные власти пишут письма в Астану, чтобы передвинули сроки финансирования на август. Недостающие средства павлодарские чиновники обещают изыскать в местном и областном бюджетах, но заверяют, что дома без крыш и труб отопления перед холодами не оставят.

Ранее аким Павлодарской области Асаин Байханов с рабочим визитом посетил Экибастуз. В городе он встретился с местными жителями. Обсуждалась также подготовка города к зиме, в частности реконструкция тепломагистралей и ремонт на ЭТЭЦ.

В сфере ЖКХ Экибастуза уже нашли нарушения на 58 млн тенге - в городе на детских площадках установили игровые комплексы, произведенные не в Казахстане. Должностное лицо, допустившее выявленные нарушения, привлекли к дисциплинарной ответственности.