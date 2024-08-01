Медведи напугали людей, пришедших на кладбище в ВКО
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В районе Алтай ВКО местные жители увидели медведей на кладбище. Люди обратились к чиновникам с просьбой обезопасить их от диких животных, передает YK-news.kz.
В акимате Серебрянска сообщили, что к главе города обратились местные жители, которые просили "устранить угрозу нападения" со стороны медведей.
Люди рассказали, что пришли на кладбище, которое находится в пяти километрах от Серебрянска, и увидели медвежонка. Также слышали рык, предположительно, медведицы.
В этой связи аким Серебрянска обратилась за помощью в отряд оперативного реагирования лесного и охотничьего хозяйства.
"Наш сотрудник совместно с полицейскими патрулирует то место, где якобы были медведи. Пока даже следов животных нет. В управлении природных ресурсов и природопользования нам рекомендовали провести разъяснительную работу с жителями о том, как нужно вести себя при встрече с медведем", - рассказали в городском акимате.
Между тем в оперотряде заверили, что завтра инспекторы отправятся в Серебрянск.
Ранее стало известно, что в Восточно-Казахстанской области фотоловушки засняли снежного барса на территории Катон-Карагайского национального парка. На сегодняшний день там обитает порядка 11 особей этого животного.
Также тяньшанского медведя, занесенного в Красную книгу Казахстана, удалось заснять на фотоловушки в "Алтын-Эмеле" во время водопоя. Дело в том, что в национальном природном парке для обеспечения водой диких животных и птиц был установлен резервуар для воды емкостью 3 тонны с автоматическим регулированием.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2143267-medvedi-napugali-lyudey-prishedshih-na-kladbishche-v-vko/