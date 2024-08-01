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Полицейские блокировали автомобиль с иностранными номерами в Алматы (видео)

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Полиция едет за авто
Полиция едет за авто. Кадр из видео: polisia.kz

В Алматы полицейские блокировали автомобиль мужчины, который не оплатил штрафы в размере 2 миллионов тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на медиапортале МВД Polisia.kz, речь идет о владельце машины Toyota Alphard, который был задержан сотрудниками специализированного батальона и подразделения розыска местной полицейской службы.

"Эти правонарушения были зафиксированы видеосистемами города. Машина водворена на штрафную стоянку", - сообщили в правоохранительных органах.

Отмечается, что сейчас полиция Алматы проводит целенаправленную работу по выявлению и привлечению к ответственности водителей, использующих подложные государственные номерные знаки, устанавливающих на автомашины устройства подачи специальных сигналов, лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и имеющих неоплаченные штрафы.

В полиции в очередной раз напомнили о необходимости своевременно оплачивать административные штрафы и призвали неукоснительно соблюдать ПДД.

Напомним, ранее в Астане полицейские задержали водителя автомобиля Hyundai за вождение в нетрезвом виде. Мужчина вышел из караоке в 5 часов утра и сел за руль. Он пытался скрыться после того, как заметил автопатруль, но не смог.

Позже сообщалось, что в Жамбылской области оштрафовали водителя авто, устроившего дрифт на дороге. Помимо этого, лихача лишили прав.

А вчера сообщалось, что в Алматы судебные исполнители вместе с полицией выявляют водителей с долгами по налогу на транспорт и забирают их авто на штрафстоянки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2142975-policeyskie-blokirovali-avtomobil-s-inostrannymi-nomerami-v-almaty-video/

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