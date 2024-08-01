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Павлодарец поссорился с родными и уехал в другую страну

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Мужчина возле реки
Мужчина сидит на лавочке. Иллюстративное фото: creacart / Getty Images

Житель Павлодарской области после ссоры с родными перестал выходить с ними на связь. 48-летнего мужчину нашли в соседнем государстве через 10 дней, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 24 июля текущего года в полицию с заявлением об исчезновении сына обратилась местная жительница, пояснившая, что два дня назад ее 48-летий сын ушел из дома и до сих пор не вернулся.

Самостоятельные поиски результатов не дали, отчаявшаяся женщина обратилась за помощью к стражам порядка.

В поисках пропавшего мужчины был задействован личный состав полиции и приданные силы. Отрабатывались контакты и возможные места его появления. К розыскным мероприятиям были привлечены волонтеры.

"В ходе розыскных мероприятий 31 июля без вести пропавшего полицейские нашли в соседнем государстве в городе Барнауле. Как выяснилось, после ссоры с родными мужчина уехал и в течение 10 дней не выходил на связь", - пояснил начальник отдела розыска криминальной полиции ДП Павлодарской области Куандык Касимов.

Отмечается, что с начала года сотрудники полиции Павлодарской области установили местонахождение и вернули домой 24 без вести пропавших.

"Своевременное обращение в правоохранительные органы с заявлением о розыске пропавшего родственника и точное описание примет и других внешних признаков является залогом его успешного возвращения. Чем раньше полиции станет известно о пропаже человека и о том, что такое поведение для него не характерно, тем лучше", - резюмировал спикер.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

  • личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии трех дней с момента исчезновения человека.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2142960-pavlodarec-possorilsya-s-rodnymi-i-uehal-v-druguyu-stranu/

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