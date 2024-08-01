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Астанчане застряли на самой высокое горе в Бурабае (видео)

Опубликовано:

Бурабай
Бурабай. Фото: borovoe.kz

В Акмолинской области сотрудники МЧС спасли очередных туристов - несколько человек застряли на самой высокой горе курорта Бурабай, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале Министерства по ЧС РК, инцидент произошел вчера, 31 июля.

По данным ведомства, трое заблудившихся людей не смогли самостоятельно спуститься с самой высокой горы курорта.

"На помощь прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда Акмолинской области. Спасательная операция заняла около трех часов. Туристы в медицинской помощи не нуждались", - говорится в сообщении.

В МЧС призвали отдыхающих соблюдать меры безопасности в горах. В случае возникновения чрезвычайной ситуации нужно звонить по номеру 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2142867-astanchane-zastryali-na-samoy-vysokoe-gore-v-burabae-video/

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