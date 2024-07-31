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Сильная жара и пожарная опасность: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

Опубликовано:

Жаркая погода
Жара. Иллюстративное фото: Jose A. Bernat Bacete / Getty Images

Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана в связи с сильной жарой на 1 августа, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

1 августа в Карагандинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, днем на юге области порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара 35 градусов. На севере области сохранится высокая пожарная опасность.

1-3 августа днем на большей части области Жетісу сохранится сильная жара 35-38 градусов и высокая пожарная опасность, на юго-востоке области - чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра днем на севере Павлодарской области ожидается гроза. Днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем 1 августа в горных районах Алматинской области, сутки 2 августа на юге, в горных районах области временами прогнозируется гроза. Ветер северо-восточный, восточный на севере, юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области сохранится сильная жара 35-38 градусов. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, в центре области - чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы завтра тоже ожидается сильная жара.

1 августа днем на юге области Абай сохраняется сильная жара 38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В четверг на юге, западе Восточно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Утром и днем на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. Днем - сильная жара 35 градусов. На юге, востоке области - высокая пожарная опасность.

Предстоящей ночью на севере, востоке, юге Атырауской области возможна гроза. Ветер северо-западный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35 градусов. На юго-западе, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на западе, севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный утром и днем на востоке области 15-20 м/с. Днем на юге области - сильная жара 37 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области будет гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Мангистауской области тоже ожидается гроза. Ветер северо-западный на севере, востоке области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Также ночью на западе, севере, днем на северо-востоке Актюбинской области - гроза. Ветер западный, ночью на западе, днем на западе, востоке области порывы 15-18 м/с. Днем на юге, юго-востоке области сохраняется сильная жара 36 градусов. На юге, юго-востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

А в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный с переходом на северо-западный днем на севере, востоке области 15-20 м/с. Днем будет сильная жара 40-41 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Предстоящей ночью на востоке, днем на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный днем на западе области порывы 15-20 м/с.

1 августа днем, а также 2 августа в горных районах Жамбылской области ожидается гроза и ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В этот период днем на северо-западе области будет сильная жара 41 градусов. На большей части области ожидается высокая, на северо-западе, юго-востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра днем в Астане ожидается сильная жара 35 градусов. Ожидается высокая пожарная опасность.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2142769-silnaya-zhara-i-pozharnaya-opasnost-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-kazahstane/

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