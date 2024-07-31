Минкульт проведет служебное расследование в театре имени Абая в Алматы
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Сотрудники Казахского национального театра оперы и балета имени Абая пожаловались на незаконные сокращения, будет проведено служебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на Минкультуры.
В соцсетях обсуждают видео, которое в TikTok разместила пользователь, представившаяся Назерке Абылкасымовой. По словам девушки, она является сотрудницей Казахского национального театра оперы и балета имени Абая в Алматы.
С ее слов, 1 июля ей и еще 8 капельдинерам театра в неформальной обстановке объявили о расформировании отдела. В своем видео Абылкасымова называет действия руководства театра незаконными.
Сегодня ситуацию прокомментировали в Telegam-канале Министерства культуры и информации РК. Там заявили, что ситуация связана с реорганизацией структуры театра.
"Изменения включают исключение и создание новых должностей, требующих высокой квалификации. Всем затронутым сотрудникам были предложены вакантные позиции или работа по договору оказания услуг, однако они отказались.
Отметим, театр обеспечит все компенсационные выплаты. В то же время Министерство культуры и информации РК проведет служебное расследование законности действий, результаты которого будут опубликованы позже", - сообщили в Министерстве культуры и информации РК.
На сайте adebiportal.kz указано, что Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая был основан в 1933 году как студия. В 1937 году он получил современное название. В 1941 году театр открылся в собственном здании, в 1945 году ему было присвоено имя Абая Кунанбаева.
Ранее мы писали, что все больше казахстанцев вынуждены оформлять соцвыплаты по потере работы.
Согласно данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, на 1 июля текущего года численность получателей социальной выплаты по случаю потери работы превысила 180,2 тыс. человек, из которых порядка 128,3 тыс. граждан оформили соцвыплату впервые именно в 2024 году - месяцем ранее было лишь 110,3 тыс. человек.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2142730-minkultury-provedet-sluzhebnoe-rassledovanie-v-teatre-imeni-abaya-v-almaty/