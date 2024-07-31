Минкульт проведет служебное расследование в театре имени Абая в Алматы

Сотрудники Казахского национального театра оперы и балета имени Абая пожаловались на незаконные сокращения, будет проведено служебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на Минкультуры.

В соцсетях обсуждают видео, которое в TikTok разместила пользователь, представившаяся Назерке Абылкасымовой. По словам девушки, она является сотрудницей Казахского национального театра оперы и балета имени Абая в Алматы.

С ее слов, 1 июля ей и еще 8 капельдинерам театра в неформальной обстановке объявили о расформировании отдела. В своем видео Абылкасымова называет действия руководства театра незаконными.

Сегодня ситуацию прокомментировали в Telegam-канале Министерства культуры и информации РК. Там заявили, что ситуация связана с реорганизацией структуры театра.

"Изменения включают исключение и создание новых должностей, требующих высокой квалификации. Всем затронутым сотрудникам были предложены вакантные позиции или работа по договору оказания услуг, однако они отказались.

Отметим, театр обеспечит все компенсационные выплаты. В то же время Министерство культуры и информации РК проведет служебное расследование законности действий, результаты которого будут опубликованы позже", - сообщили в Министерстве культуры и информации РК.

На сайте adebiportal.kz указано, что Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая был основан в 1933 году как студия. В 1937 году он получил современное название. В 1941 году театр открылся в собственном здании, в 1945 году ему было присвоено имя Абая Кунанбаева.

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