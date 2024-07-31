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В Алматы в микрорайоне Шугыла начали сносить таунхаус (фото)

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Таунхаус
Снос таунхауса в Алматы: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы в микрорайоне "Шугыла" начали сносить таунхаус. Он был возведен без разрешительных документов, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

В Алматы приступили к сносу незаконного таунхауса, сообщает пресс-служба акимата города. Дом находится в микрорайоне Шугыла по ул. Жунисова, участок 135/20.

"На основании обращения жителей проведена внеплановая проверка в отношении собственника. В ходе проверки установлено, что таунхаус возведен хозяйственным способом, без полного пакета разрешительных документов.

По результатам проверки приняты административные меры с выдачей предписания, которое собственник, в свою очередь, не исполнил. Управлением подан иск на снос объекта в Наурызбайский районный суд. 2 февраля 2024 года исковые требования управления удовлетворены", - отмечается в сообщении.

Снос таунхауса в Алматы
Снос таунхауса в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Снос таунхауса
Снос таунхауса в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Снос, по информации акимата, начат накануне с участием судебных исполнителей Департамента юстиции.

Накануне сообщалось, что в Алматы сносят очередной незаконно строящийся ЖК Graff. Он попал под снос по решению суда.

Отметим, в Алматы регулярно сносят незаконно построенные здания. Так, например, ранее собственника семиэтажного дома в Медеуском районе обязали снести строение. До этого в городе демонтировали незаконное здание в микрорайоне Кайрат.

Еще в Алматы снесли пристройку в предгорном районе.

В июне снесли объект по улице Каримова. Как рассказали в управлении градостроительного контроля города, ранее на основании обращения жителя была проведена внеплановая проверка. Она установила отсутствие разрешительных документов на строительство.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2142666-eshche-odin-nezakonno-postroennyy-taunhaus-snosyat-v-almaty/

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