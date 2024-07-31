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На сутки ограничат движение на развязке в Алматы

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Дорожный знак стоит на дороге
Дорожный знак. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы на сутки вводятся ограничения движения на развязке Рыскулова-Бокейханова. Здесь будет проводиться средний ремонт дороги, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, в связи с проведением среднего ремонта участков транспортной развязки Рыскулова-Бокейханова, вводятся временные ограничения движения.

"С 23:00 31 июля до 23:00 1 августа будет полностью перекрыто движение на съезде в восточном направлении с проспекта Рыскулова на улице Бокейхана, а также с южного направления движения по Бокейханова будет закрыт разворот и выезд на Рыскулова в восточном направлении", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Медеуском и Турксибском районах Алматы временно закроют проезд по трем улицам для проведения реконструкции на теплосетях.

Помимо этого, в Алматы до 15 сентября закрыто движение для автотранспорта по улице Ходжанова от дома 15 микрорайона Алмагуль до улицы Жарокова, а с 3 июля по 15 сентября - от улицы Радостовца до проспекта Гагарина.

До 31 августа в Турксибском районе ограничено движение для автотранспорта по проспекту Суюнбая, от дома №375 до дома №419.

До 15 сентября в Бостандыкском районе Алматы перекрыли движение для автотранспорта по улице Байкадамова - от проспекта Гагарина до улицы Жарокова.

Также до 15 сентября в Турксибском районе закрыли движение для автотранспорта по улице Спасской от улицы Бекмаханова с переходом на улицу Урицкого до улицы Воровского.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2142654-na-sutki-ogranichat-dvizhenie-na-razvyazke-v-almaty/

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