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Задолжавший своим детям миллионы отец пообещал выплатить деньги в Павлодарской области

Опубликовано:

Мужчина размышляет
Мужчина. Иллюстративное фото: ibenk.88 / Getty Images

Житель Павлодарской области задолжал свыше 3 млн тенге по алиментам и не спешил погасить долг, за что его привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело об административном правонарушении по ст.669 КоАП РК рассмотрел Успенский районный суд.

Согласно протоколу об административном правонарушении, в производстве частного судебного исполнителя находится исполнительное производство, согласно которого гражданин является должником по решению суда о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей в размере 1/3 части со всех видов заработка или иного дохода.

"Несмотря на неоднократные уведомления частного судебного исполнителя о выплате образовавшейся задолженности, должник не исполняет судебный акт, в связи с чем по состоянию на ноябрь 2023 года у него образовалась задолженность по алиментам в размере более 3 млн тенге", - пояснили в суде.

В суде мужчина, признав вину, пояснил, что в настоящее время устраивается на работу, по мере возможности будет погашать задолженность.

Судом гражданин был признан виновным и получил административный штраф в размере 5 МРП.

Постановление суда уже вступило в законную силу.

В соответствии со ст.669 КоАП РК неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП (18 460 тенге) либо административный арест на срок до пяти суток.

Ранее полиция ВКО установила местонахождение крупного должника. Мужчина почти год скрывался от заемщика и судебных исполнителей в Павлодаре. Сумма его долга составила 6 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2142516-zadolzhavshiy-svoim-detyam-milliony-otec-poobeshchal-vyplatit-dengi-v-pavlodarskoy-oblasti/

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