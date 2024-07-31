15 тысяч тенге в месяц: жители Усть-Каменогорска возмущены ценами на рыбалку на водохранилище

Жители ВКО, которые привыкли рыбачить на территории Усть-Каменогорского водохранилища, возмущены ценами на путевку. Еще недавно они могли рыбачить бесплатно, передает корреспондент NUR.KZ

На территории возле Усть-Каменогорского водохранилища находятся несколько дачных массивов. Их владельцы, как и другие жители города, приезжают отдыхать, купаться и рыбачить, рассказывает житель Усть-Каменогорска Алексей. Досуг до недавнего времени был бесплатным, отмечает горожанин.

"Но в один из дней подошел егерь и сказал, что нужна путевка, чтобы рыбачить. Иначе нельзя. Путевка стоит 15 тысяч тенге на месяц, 1500 тенге на три дня. Водохранилище 12 км в длину и 50 м в глубину.

И вся эта территория, нам сказали, сдана в аренду форелевой ферме. Я поинтересовался, можно ли ловить другую рыбу, кроме форели. Но мне сказали, что ловить никакую нельзя, так как территория отдана в аренду. Нужна путевка", - рассказывает Алексей.

Это нововведение вызвало у местных рыбаков большое возмущение, говорит Алексей. Далеко не все готовы отдавать за рыбалку по 15 тысяч тенге в месяц, отмечает горожанин.

"Я, например, ловлю окуня. За раз я ловлю 500 граммов, максимум один килограмм. У нас люди ходят сюда рыбачить с детьми, провести время с семьей. То есть, для нас покупать каждый месяц путевку за 15 тысяч нецелесообразно.

Хотелось бы, чтобы это хозяйство взяло в аренду другую часть территории – подальше от дачного массива. Мы считаем, что такие фермы должны находиться подальше от города или хотя бы быть огорожены", - говорит горожанин.

Чтобы разобраться в данной ситуации корреспондент NUR.KZ обратился в Зайсан-Ертисскую межобластную бассейновую инспекцию рыбного хозяйства. Там подтвердили, что данную территорию действительно передали в пользование ТОО еще в 2017 году на 10 лет. Между ТОО "Шыгыс Универсал" и Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО заключен договор до 2027 года. Договор предусматривает цели ведения промыслового рыболовства и садкового хозяйства на участке №3 Усть-Каменогорского водохранилища.

"Любительское (спортивное) рыболовство на закрепленных рыбохозяйственных водоемах и участках осуществляется физическими лицами на основании путевки, выданной пользователем животного мира, за которым закреплен рыбохозяйственный водоем и участок по их устному или письменному заявлению", - сообщили в инспекции.

То есть рыбачить на данном участке Усть-Каменогорского водохранилища жители смогут только на основании путевки, которую выдаст пользователь, а это ТОО "Шыгыс Универсал", добавили в инспекции.

Напомним, ранее мы рассказывали о запретах, новшествах и правилах рыбной ловли в Казахстане.