Ценники до 300 тыс. тенге: казахстанцы решили заработать на звезде Голливуда

На днях в Астане прошел фестиваль гик-культуры Comic Con, гостем которого стал актер Мадс Миккельсен. После фестиваля в Сети появились объявления о продаже его автографов, передает сайт телеканала КТК.

Датский актер выступил в качестве главного приглашенного гостя. Фанаты выстраивались в огромные очереди в надежде сделать фотографию и получить автограф голливудской звезды.

Отмечается, что некоторые решили заработать на этом - постеры с подписью Миккельсена появились в продаже после завершения фестиваля.

Ценники варьируются от 25 до 300 тыс. тенге, однако реальным покупателям продавцы готовы уступить, отмечают корреспонденты телеканала.

Источник: КТК

Мадс Миккельсен, по данным IMDb, родился в городе Эстербро в Дании в 1965 году.

Карьера актера началась с фильма "Диллер", который вышел на экраны в 1995 году на родине актера. Со временем Миккельсен стал крупнейшей звездой на родине - после его ждал успех и в Голливуде.

Многим актер запомнился по роли Ганнибала Лектора в сериале "Ганнибал". Также Миккельсен исполнил роли в таких известных франшизах как "Звездные войны", "Фантастические твари" и "Индиана Джонс". Исполнил роль злодея в киновселенной Marvel.

В 2020 году в родной Дании Миккельсен снялся в главной роли в фильме "Еще по одной" - картина завоевала Оскар в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".