Ребенка едва не унесло течением во время купания в области Абай
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Двенадцатилетнего ребенка спасли в области Абай - мальчика начало уносить течением во время купания, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
Инцидент произошел в городе Курчатов на территории городского пляжа.
По информации ведомства, сотрудниками ПЧ-8 младшим сержантом гражданской защиты Елнуром Амангелды и младшим сержантом гражданской защиты Еркебуланом Айтбековым при патрулировании был спасен ребенок 2012 года рождения.
Было установлено, что во время купания ребенка начало уносить течением, увидев это спасатели бросились к нему на помощь.
Состояние мальчика стабильное - в медицинской помощи не нуждается.
Недавно сотрудники МЧС напомнили о безопасности на воде.
Спасатели настоятельно рекомендуют:
- не купаться в запрещенных для купания местах;
- не нырять в воду с неизвестной глубиной;
- не заплывать за буйки;
- не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- не подплывать к водным транспортам.
МЧС просит неукоснительно соблюдать правила безопасности на воде!
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2142265-rebenka-uneslo-techeniem-v-oblasti-abay-video/