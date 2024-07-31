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Эзотерика

Ребенка едва не унесло течением во время купания в области Абай

Опубликовано:

Спасательный круг
Спасательный круг. Иллюстративное фото: Three Images / Getty Images

Двенадцатилетнего ребенка спасли в области Абай - мальчика начало уносить течением во время купания, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Инцидент произошел в городе Курчатов на территории городского пляжа.

По информации ведомства, сотрудниками ПЧ-8 младшим сержантом гражданской защиты Елнуром Амангелды и младшим сержантом гражданской защиты Еркебуланом Айтбековым при патрулировании был спасен ребенок 2012 года рождения.

Было установлено, что во время купания ребенка начало уносить течением, увидев это спасатели бросились к нему на помощь.

Состояние мальчика стабильное - в медицинской помощи не нуждается.

Недавно сотрудники МЧС напомнили о безопасности на воде.

Спасатели настоятельно рекомендуют:

  • не купаться в запрещенных для купания местах;
  • не нырять в воду с неизвестной глубиной;
  • не заплывать за буйки;
  • не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
  • не подплывать к водным транспортам.

МЧС просит неукоснительно соблюдать правила безопасности на воде! 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2142265-rebenka-uneslo-techeniem-v-oblasti-abay-video/

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