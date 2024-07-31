Двухлетний ребенок застрял в лифте в Атырау (видео)

Полицейские спасли двухлетнего ребенка, застрявшего в лифте в Атырау - малыш плакал в кабине, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Тревожное сообщение поступило на пульт "102" - сообщалось, что малолетний ребенок застрял в лифте на восьмом этаже.

Офицерами ЦОУ незамедлительно был направлен патрульный экипаж.

"Прибывшие на место сотрудники патрульной полиции Акжол Кибатоллаев и Жантуре Алипкалиев услышали плач ребенка из лифта, где он остался один и, используя силу, открыли двери", - сообщили в полиции.

Стражи порядка оперативно спасли двухлетнего малыша. Мать ребенка поблагодарила полицейских.