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Двухлетний ребенок застрял в лифте в Атырау (видео)

Опубликовано:

Двери лифта
Лифт. Иллюстративное фото: Photo by Joel Sharpe / Getty Images

Полицейские спасли двухлетнего ребенка, застрявшего в лифте в Атырау - малыш плакал в кабине, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Тревожное сообщение поступило на пульт "102" - сообщалось, что малолетний ребенок застрял в лифте на восьмом этаже.

Офицерами ЦОУ незамедлительно был направлен патрульный экипаж.

"Прибывшие на место сотрудники патрульной полиции Акжол Кибатоллаев и Жантуре Алипкалиев услышали плач ребенка из лифта, где он остался один и, используя силу, открыли двери", - сообщили в полиции.

Стражи порядка оперативно спасли двухлетнего малыша. Мать ребенка поблагодарила полицейских.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2142255-dvuhletniy-rebenok-zastryal-v-lifte-v-atyrau-video/

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