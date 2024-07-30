Павлодарка потребовала 7 млн тенге за то, что более двух лет ходила в памперсах

53-летняя павлодарка подала иск против больницы и управления здравоохранения с требованием выплатить ей 7 млн тенге. Женщина уверена, что при операции ей повредили мочевой пузырь, после чего она на протяжении более двух лет ходила в памперсах, передает корреспондент NUR.KZ.

У Земфиры Стыковой в 2019 году выявили миому матки, а в марте 2021 года ей потребовалась операция. Хирургическое вмешательство ей провели в Павлодарской городской больнице №3. После выписали с формулировкой, что женщина выздоровела.

Оказавшись дома, спустя время Земфира почувствовала ухудшение здоровья. Вспоминает, что затем последовала череда новых операций из-за проблем с мочевым пузырем.

"Я практически два с половиной года ходила в памперсах. У меня было просто недержание мочи, она вытекала из меня, я постоянно ходила в памперсах. Обращалась в здравоохранение и во все инстанции. Никакой помощи не было. От меня просто отписывались и все", - говорит Земфира Стыкова.

По словам женщины, обращалась она и в полицию. Назначили экспертизы, в заключении которой указано, что причина проблем с мочевым пузырем - операция, проведенная в марте 2021 года. При этом стражи порядка уголовное дело закрыли и рекомендовали решать вопрос в гражданском порядке.

На сегодня Земфира Стыкова подала иск и требует 7 миллионов тенге с больницы и профильного управления. В сумму входит материальный ущерб и моральный вред.

Однако в больнице №3 Павлодара вины врачей не видят. Говорят, что после жалоб проводили проверку, и утверждают, что медики действовали по регламенту. О возможных осложнениях пациентка была в курсе. Операция считается сложной.

"Мы всегда просим обратить внимание не только на выводы экспертизы, но и на содержание. В частности, сам эксперт ссылается на те же исследования, которые мы провели. Насколько мне известно, все исследования, которые сейчас есть, указывают на то, что у нас были все основания выписать и никаких показаний о таком повреждении на момент выписки не было. Вот, что я могу сейчас сказать, такая сейчас наша позиция", - пояснил юрист Павлодарской городской больницы №3 Рустем Корамбаев.

Ответчики иск павлодарки не признают. В суде намерены допросить других врачей, заслушав их экспертное мнение.

А житель Уральска обратился с иском к медицинским учреждениям о взыскании компенсации морального вреда из-за ненадлежащей помощи его умершей матери. В результате суд взыскал в пользу истца с каждой из двух больниц по 2 млн тенге.

Актюбинка тоже подала в суд на поликлинику, в которой лечился ее покойный супруг. В итоге учреждение обязали выплатить ей 700 тыс. тенге за моральный вред.