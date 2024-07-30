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"Значительно выше": глава Минтранса о стоимости проезда по автодороге "Караганда-Балхаш"

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Знак "Платная дорога" установлен над светофором
Знак "Платная дорога". Иллюстративное фото: Westend61/Getty Images

Министр транспорта на брифинге в кабмине рассказал, сколько будет стоить проезд по новой автодороге "Караганда-Балхаш", передает корреспондент NUR.KZ.

Глава Минтранса Марат Карабаев сообщил, что ремонт отдельных участков автодороги "Караганда-Балхаш" завершен на 80%.

"Уже сдали 4 участка, общая протяженность 363 км. Сейчас текущая стоимость проекта 317 млрд тенге — это заемные средства, дорогу закончим до конца года. Тариф считаем сейчас, исходя из того, чтобы, во-первых, содержать эту дорогу, и, во-вторых, чтобы мы часть могли направлять на погашение займа.

Полагаю, что если традиционно у нас был 1 км для легковых авто в районе 1 тенге 20 тиын, то оно будет значительно выше, но не ниже 2 тенге за км", — отметил глава Минтранса.

Напомним, ранее в Минтрансе анонсировали повышение стоимости проезда по платным трассам Казахстана.

"Тарифы на платные дороги в Казахстане значительно ниже по сравнению с другими странами (Россия, Беларусь, Турция, Китай, Польша и др.). В связи с этим прорабатывается вопрос повышения действующего тарифа на 20% для полного возмещения затрат на содержание. При этом будут предусмотрены соответствующие льготы местным водителям. Основная нагрузка будет направлена на транзитные автомобили, проходящие через страну", - заявил Карабаев.

Министр добавил, что по каждой дороге будет разный процент повышения тарифа.

Также напомним, ранее мы писали, что не всем водителям нужно платить за проезд по платным дорогам в Казахстане. Освобождены от этой обязанности спецтранспорт, а также некоторые автобусы и автовладельцы.

Всего, по последним данным, в стране насчитывается 17 платных участков дорог общей протяженностью 3 221 километр: 11 участков, где должны платить все, включая владельцев легковых автомобилей, и еще 6, которые являются платными для отдельных категорий транспортных средств.

Напомним, с октября 2023 года стоимость проезда по платным дорогам в Казахстане привязали к месячному расчетному показателю (МРП). В связи с этим цены за проезд будут меняться ежегодно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2142006-znachitelno-vyshe-glava-mintransa-o-stoimosti-proezda-po-avtodoroge-karaganda-balhash/

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