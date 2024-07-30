Запретить подъем на главную достопримечательность Бурабая планируют в Казахстане

Туристам могут запретить подниматься на скалу Жумбактас, которая расположена на озере Бурабай, передает NUR.KZ со ссылкой на министра экологии Ерлана Нысынбаева.

На брифинге в правительстве журналисты спросили министра экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлана Нысанбаева о возможном запрете на подъем на скалу Жумбактас. Журналисты отметили, что вандалы рисуют и пишут имена на скале.

В ответ Нысанбаев назвал вопрос "очень дельным предложением".

"На самом деле на сегодня подплывать и находиться там не запрещено, но я вижу (как там оставляют надписи — прим. ред). Но писать, конечно, расписывать эти каменные изваяния запрещено.

Тем не менее я считаю, что это правильное предложение в связи с увеличением случаев, подобных фактов. Необходимо принять решение о запрете находиться на этих скалах. Я переговорю с нацпарком "Боровое" и предложу то, что вы сейчас сказали", — ответил Нысанбаев.

Ранее в государственном нацпарке "Бурабай" приступили к очистке скал от надписей, оставленных туристами. Ожидается, что работы займут больше года.

Сообщалось, что практически все скалы вдоль берегов озера Бурабай, в том числе стоящий в воде Жумбактас, обезображены вандальными росписями. Большинство надписей на скалах являются многослойными, толщиной до 1 см, и сложными для удаления.

"Специалисты считают, что работа по удалению надписей на скалах займет не один год. На удаление одной буквы площадью 10 квадратных сантиметров требуется от 30 до 50 минут. Время удаления зависит от свойств и толщины нанесенной краски", — говорилось в сообщении нацпарка.

Также администрация национального парка "Бурабай" заявила о вреде, который наносят казахстанцы деревьям. Из-за завязок на ветках деревья нацпарка сохнут.

Отметим, национальный парк Бурабай расположен в Акмолинской области и занимает площадь 129,3 тыс. га. Часть казахского мелкосопочника, хвойные леса, чистые озера, среди которых Бурабай, включены в особый природный фонд страны.

С XIX века местность славится как санаторно-курортная. Основная часть флоры состоит из сосен, есть березы, осины, кустарники. Здесь водятся олени, лоси, кабаны, косули, белки, горностаи, ласки. На озерах множество водоплавающих птиц.