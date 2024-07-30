Некуда обратиться при ДТП: на отсутствие связи на загородных трассах указал Бектенов

На заседании правительства премьер Олжас Бектенов заявил, что на дорогах Казахстана не хватает видеокамер, а также обратил внимание на отсутствие связи вдоль трасс, передает корреспондент NUR.KZ.

"Ситуация с дорожной безопасностью вызывает справедливые нарекания со стороны населения. Только с начала текущего года от наших граждан поступило более 50 тысяч официальных обращений в сфере дорожного движения.

На дорогах не хватает видеокамер и других технических средств для контроля за безопасностью движения. Где-то они просто не работают", - заявил Олжас Бектенов.

Акиматам регионов он поручил увеличить количество камер фиксации нарушений в населенных пунктах, а на автодорогах республиканского значения - больше использовать аппаратно-программные комплексы.

Также премьер заявил, что на трассах Казахстана плохая мобильная связь.

"В случае ДТП пострадавшие не имеют возможности вызвать экстренные службы помощи. Министерству цифровизации необходимо ускорить темпы покрытия мобильной связью загородных автодорог", - сказал Бектенов.

В декабре прошлого года в Алматы в пилотном режиме системы общественной и дорожной безопасности камеры "Сергек" начали фиксировать водителей, игнорировавших людей на пешеходных переходах.

А в феврале патрульные машины ДП Астаны оснастили новым комплексом Ekin Patrol G 2, который следит за водителями на дорогах столицы. Акимат со ссылкой на ДП Астаны сообщил, что мобильный аппаратно-программный комплекс Ekin Patrol G 2 имеет возможность фиксировать нарушения скоростного режима авто, движущихся в противоположных и в одном направлении.

Ранее мы также писали, какие нарушения "видят" камеры "Сергек" в Алматы. В компании Sergek Group рассказали, что оборудование имеет более высокое разрешение и поляризационный фильтр, противодействующий бликам на стекле. Все это позволяет получать изображения в ещё более высоком разрешении, в том числе, в темное время суток.

С июля в Караганде и Темиртау собирались подключать 22 комплекса "Аргус-пешеход". Это видеокамеры, фиксирующие автомобили, не уступающие дорогу людям на зебрах.