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Дорогу к алматинской барахолке временно перекроют

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Дорожный знак на дороге в Алматы
Дорожный знак. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В связи с ремонтом дорог в Алматы на сутки будут перекрыт тоннель и съезды транспортной развязки по Рыскулова - Кудерина, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщает пресс-служба городского акимата, временные ограничения движения в Алматы вводятся в связи с проведением среднего ремонта участков транспортной развязки Рыскулова - Кудерина.

"С 23:00 30 июля до 23:00 31 июля движение будет полностью перекрыто по ул. Северное кольцо в южном направлении от улицы Биянху до конца тоннеля, на съезде с пр. Рыскулова в восточном направлении и на съезде с развязки в западном направлении на ул. Кудерина", - говорится в сообщении акимата.

Отмечается, что объезд будет обеспечен по улицам Биянху и Сокпакбаева.

Схема
Схема перекрытых участков в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Накануне сообщалось, что до утра 30 июля движение по проспекту Алтынсарина от городской больницы №6 до проспекта Абая в южном направлении будет закрыто.

Напомним, ранее сообщалось, что в Медеуском и Турксибском районах Алматы временно закроют проезд по трем улицам для проведения реконструкции на теплосетях.

Помимо этого, в Алматы до 15 сентября закрыто движение для автотранспорта по улице Ходжанова от дома 15 микрорайона Алмагуль до улицы Жарокова, а с 3 июля по 15 сентября - от улицы Радостовца до проспекта Гагарина.

До 31 августа в Турксибском районе ограничено движение для автотранспорта по проспекту Суюнбая, от дома №375 до дома №419.

До 15 сентября в Бостандыкском районе Алматы перекрыли движение для автотранспорта по улице Байкадамова - от проспекта Гагарина до улицы Жарокова.

Также до 15 сентября в Турксибском районе закрыли движение для автотранспорта по улице Спасской от улицы Бекмаханова с переходом на улицу Урицкого до улицы Воровского.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2141734-dorogu-k-almatinskoy-baraholke-vremenno-perekroyut/

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