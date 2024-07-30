Сбились с пути: 25 детей заблудились в горах Алматинской области

В Алматинской области спасено 26 человек - 25 детей и один взрослый заблудились в горах, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Как уточнили в ведомстве, в Талгарском районе в горной местности Таусамалы спасателями проводились поиски взрослого и 25-ти детей в возрасте от 8 до 15 лет, которые сбились с пути в 300 м от оздоровительного лагеря.

Принятыми мерами, Республиканского оперативно-спасательного отряда потерявшиеся найдены и доставлены в безопасное место.

В медицинской помощи отдыхающие не нуждались.