Сбились с пути: 25 детей заблудились в горах Алматинской области
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В Алматинской области спасено 26 человек - 25 детей и один взрослый заблудились в горах, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
Как уточнили в ведомстве, в Талгарском районе в горной местности Таусамалы спасателями проводились поиски взрослого и 25-ти детей в возрасте от 8 до 15 лет, которые сбились с пути в 300 м от оздоровительного лагеря.
Принятыми мерами, Республиканского оперативно-спасательного отряда потерявшиеся найдены и доставлены в безопасное место.
В медицинской помощи отдыхающие не нуждались.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2141584-sbilis-s-puti-25-detey-zabludilis-v-gorah-almatinskoy-oblasti/