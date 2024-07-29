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"Махнул рукой на просьбу": астанчанина наказали за драку на рынке из-за парковочного места

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Шлагбаум на улице
Шлагбаум. Иллюстративное фото: WoodyAlec / Getty Images

Суд в Астане оштрафовал мужчину, который стал участником драки из-за парковочного места на рынке. Гражданин свою вину полностью признал, передает NUR.KZ со ссылкой на суды столицы.

29 июля суд в Астане рассмотрел дело в отношении гражданина в совершении мелкого хулиганства.

"Правонарушитель К., осознавая, что находится в общественном месте, устроил драку, тем самым нарушив общественный порядок и спокойствие физических лиц.

В ходе судебного заседания К. пояснил, что, приехав с супругой на рынок, увидел возле шлагбаума стоящую автомашину. На его просьбу убрать автомобиль водитель махнул на него рукой, после чего между ними возникла словесная перепалка, которая переросла в драку", - говорится в официальном Telegram-канале судов столицы.

Мужчина признал вину и раскаялся. Его признали виновным в совершении адмправонарушения по части 1 статьи 434 КоАП и оштрафовал на 20 МРП.

Ранее в Сети распространилось видео массовой драки в Астане во дворе жилого дома. Сообщалось якобы о жертвах, однако в полиции информацию опровергли.

Согласно части 1 статьи 434 КоАП, мелкое хулиганство влечет штраф в размере 20 МРП (73,8 тыс. тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2141535-mahnul-rukoy-na-prosbu-astanchanina-nakazali-za-draku-na-rynke-iz-za-parkovochnogo-mesta/

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