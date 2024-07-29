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Женщина ударила чужого ребенка на детской площадке в Актау

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Детская площадка
Детская площадка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Женщину в Актау наказали по административной статье за то, что она ударила чужого ребенка на детской площадке. Инцидент попал на камеру наблюдения, видео попало в соцсети.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале "Цензура Актау", видно, как некая женщина вместе с другими детьми подходит к ребенку на детской площадке. Она вначале бьет сидевшего на качелях мальчика и ругает, затем заставляет его встать. Отмечается, что инцидент произошел в Актау.

В департаменте полиции Мангистау факт подтвердили, передает Lada.kz.

"Личность женщины установлена. Ее привлекли к ответственности по факту приставания в общественных местах", - заявили в полиции.

Женщина с ребенком
Женщина с ребенком. Скриншот: t.me/aktau_112

Отметим, согласно статье 449 КоАП, приставание в общественных местах влечет предупреждение либо штраф на физических лиц в размере 5 МРП (18,4 тыс. тенге).

Добавим, в апреле прошлого года жительница Павлодара сообщила в соцсетях, что ее 12-летнюю сестренку жестоко избили на детской площадке. По ее словам, у девочки были синяки на лице и местами ушибы. Факт зарегистрировали в областном ДП.

В июле того же года в соцсетях появилось видео, как женщина бьет чужого ребенка на одной из детских площадок. На нее составили административный протокол.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2141526-zhenshchina-udarila-chuzhogo-rebenka-na-detskoy-ploshchadke-v-aktau/

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