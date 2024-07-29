В огромную яму с грязью провалился мужчина в Алматинской области (фото)
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Житель Алматинской области упал в большую яму с грязью и не смог самостоятельно из нее выбраться. Ему на помощь пришел полицейский, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП на транспорте.
Как рассказали в ДП на транспорте в Instagram, инцидент произошел на станции Қонаев в Алматинской области. Мужчина упал в яму с грязью и не смог самостоятельно выбраться оттуда.
В этот момент младший сержант полиции, патрулировавший участок обслуживания на станции Жетысу, заметил его и помог выбраться с помощью подручных средств.
"Мужчине была предложена медицинская помощь, от которой он отказался. После чего он, поблагодарив сотрудника полиции, пошел домой", - рассказали в ДП.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2141520-v-ogromnuyu-yamu-s-gryazyu-provalilsya-muzhchina-v-almatinskoy-oblasti-foto/