В огромную яму с грязью провалился мужчина в Алматинской области (фото)

Житель Алматинской области упал в большую яму с грязью и не смог самостоятельно из нее выбраться. Ему на помощь пришел полицейский, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП на транспорте.

Как рассказали в ДП на транспорте в Instagram, инцидент произошел на станции Қонаев в Алматинской области. Мужчина упал в яму с грязью и не смог самостоятельно выбраться оттуда.

В этот момент младший сержант полиции, патрулировавший участок обслуживания на станции Жетысу, заметил его и помог выбраться с помощью подручных средств.

"Мужчине была предложена медицинская помощь, от которой он отказался. После чего он, поблагодарив сотрудника полиции, пошел домой", - рассказали в ДП.