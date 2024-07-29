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Суд обязал МЧС выплатить более миллиона тенге уволенной сотруднице

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Здание Верховного суда РК
Здание Верховного суда РК. Фото: sud.gov.kz

Сотруднице, уволенной из МЧС по достижению предельного возраста, не выплатили выходное пособие. Решением суда с ведомства взыскано более 1 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Верховного суда РК, в 2018 году служащая МЧС была уволена с занимаемой должности в связи с достижением предельного возраста на правоохранительной службе.

При этом ей не было выплачено выходное пособие, предусмотренное для сотрудников со стажем от 20 до 25 лет в размере 6-месячного содержания, отмечается в публикации.

В связи с этим казахстанка обратилась в суд с иском к министерству о взыскании данного выходного пособия в размере более 1 млн тенге.

В 2021-м суд первой инстанции в иске отказал. Верховный Суд, пересмотрев дело по представлению председателя ВС, пришел к выводу, что доводы истца, выслуга лет которой составляет более 21 год, являются состоятельными.

Судебной коллегией по гражданским делам ВС судебный акт по данному делу отменен, иск заявительницы удовлетворен: с министерства взыскано более 1 млн тенге.

Напомним, ранее в Павлодарской области бывший заместитель директора подал иск против своего работодателя. С ответчика в пользу истца взыскали сумму единовременных поощрений в размере 1 960 952 тенге и неустойку в сумме 196 850 тенге. Истец потребовал еще 8 млн, ответчик просил решение отменить. Апелляционная инстанция оставила решение суда без изменений.

В Жамбылской области руководитель предприятия выиграл суд у работодателя, которым является местный акимат, и был признан незаконно уволенным. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя признали необоснованным, так как сотрудник в указанные периоды находился на больничном.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2141241-sud-obyazal-mchs-vyplatit-bolee-milliona-tenge-uvolennoy-sotrudnice/

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