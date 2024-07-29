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Незаконные налоги на 6 млн тенге начислили казахстанцам

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Стопка купюр
Деньги. Иллюстративное фото: Nurlan Tastanbekov / Getty Images

Прокуратура Костанайской области в ходе проверки установила множественные факты незаконного вычета ИПН у казахстанцев на 6 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Костанайской области, в ходе анализа соблюдения налогового законодательства установлены факты незаконного удержания индивидуального подоходного налога у лиц, освобожденных от его уплаты.

Согласно статье 346 Налогового кодекса к такой категории относятся:

  • родители, опекуны, попечители ребенка с инвалидностью;
  • родители, опекуны, попечители лица с инвалидностью с детства;
  • один из усыновителей/удочерителей;
  • один из приемных родителей, принявших детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемную семью.

Прокурорами установлено, что работодатели удержали налог у 54 лиц данной категории на сумму 6 млн тенге.

Принятыми мерами необоснованно удержанные средства возвращены, сообщает ведомство.

Напомним, похожий случай произошел в феврале этого года. Работодатели в СКО незаконно удерживали индивидуальный подоходный налог на общую сумму 6,6 млн тенге с представителей детей с инвалидностью. При этом последние фактически были освобождены от их уплаты.

Также в апреле мы писали о том, из чьих зарплат не должны удерживать взносы на ОСМС в Казахстане. Государство платит взносы в ОСМС за 15 льготных категорий граждан. Из них за часть льготников государство платит взносы, только если они не работают.

А вот за пять категорий льготных граждан государство платит в любом случае. То есть, если несовершеннолетний, пенсионер, награжденная многодетная мать, лицо с инвалидностью или студент официального трудоустроены, то работодатель не должен удерживать с их зарплат взносы на ОСМС.

При этом некоторые работодатели не знают о том, что их сотрудники относятся к одной из пяти данных льготных категорий и уплачивают за них взносы. В таких случаях деньги возвращаются обратно на счета компаний.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2141211-bolshe-6-mln-tenge-vernuli-prokurory-kazahstancam/

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