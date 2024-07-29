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Проезд по одному из проспектов временно закроют в Алматы

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Дорожный знак
Дорожный знак. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

С 13:00 29 июля до 08:00 30 июля движение по проспекту Алтынсарина от городской больницы №6 до проспекта Абая в южном направлении будет закрыто, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал AlmatyJoly.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, движение будет открыто в северном направлении.

Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения ремонтных работ на участке магистрального трубопровода в рамках мероприятий по подготовке сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону, поясняется в публикации.

Дорожные работы в Алматы
Дорожные работы в Алматы. Фото: t.me/AlmatyJoly

Напомним, ранее сообщалось, что в Медеуском и Турксибском районах Алматы временно закроют проезд по трем улицам для проведения реконструкции на теплосетях.

Помимо этого, в Алматы до 15 сентября закрыто движение для автотранспорта по улице Ходжанова от дома 15 микрорайона Алмагуль до улицы Жарокова, а с 3 июля по 15 сентября - от улицы Радостовца до проспекта Гагарина.

До 31 августа в Турксибском районе ограничено движение для автотранспорта по проспекту Суюнбая, от дома №375 до дома №419.

До 15 сентября в Бостандыкском районе Алматы перекрыли движение для автотранспорта по улице Байкадамова - от проспекта Гагарина до улицы Жарокова.

При этом до 15 сентября в Турксибском районе закрыли движение для автотранспорта по улице Спасской от улицы Бекмаханова с переходом на улицу Урицкого до улицы Воровского.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2141194-proezd-po-odnomu-iz-po-prospektov-vremenno-zakroyut-v-almaty/

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