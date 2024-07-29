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Кызылординка упала в фитнес-клубе и взыскала более 1 млн тенге

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Женщина делает зарядку
Женщина в фитнес-клубе. Иллюстративное фото: kazuma seki / Getty Images

В Кызылорде с фитнес-клуба взыскали более 1 млн тенге компенсации в пользу посетительницы, которая упала и получила травмы, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, в Кызылординский городской суд обратилась женщина с иском к фитнес-клубу о взыскании компенсации за материальный ущерб и моральный вред.

"Согласно иску, 54-летняя женщина, находясь в фитнес-клубе, из-за влажного пола споткнулась и упала возле кулера для воды. Она получила телесные повреждения, после чего состояние ухудшилось, была вынуждена вызвать скорую помощь.

Из-за травм женщине пришлось долго лечиться, не могла ходить на работу, не получала зарплату, не имела средств на лечение, находилась в постельном режиме и до сих пор не восстановила здоровье", - установил суд.

Женщина прошла лечение в Национальном научном центре травматологии и ортопедии. Факт получения ею травмы в фитнес-клубе подтверждался записями в журнале регистрации звонков медучреждения и другими документами.

Суд пришел к выводу, что со стороны фитнес-клуба не были приняты необходимые меры для здоровья и безопасности клиента.

"В связи с этим требования истца были удовлетворены: с фитнес-клуба в пользу женщины взысканы более 1 млн тенге компенсации материального ущерба и морального вреда", - отметили в суде.

Однако фитнес-клуб не согласился с этим решением и обжаловал его в облсуде. Апелляция, изучив обстоятельства дела, оставила решение суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2141179-kyzylordinka-upala-v-fitnes-klube-i-vzyskala-bolee-1-mln-tenge/

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