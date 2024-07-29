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Свыше тысячи фирм-однодневок удалось выявить в Казахстане

Опубликовано:

Мужчина заполняет документы
Работа. Иллюстративное фото: pixabay.com

В КГД сообщили, что пилотный проект по использованию средств биометрической идентификации помог выявить свыше тысячи фирм-однодневок, передает NUR.KZ со ссылкой на комитет.

Как пояснили в ведомстве, в феврале 2024 года была запущена биометрическая идентификация при выписке электронных счетов-фактур.

"Биометрическую идентификацию необходимо проходить при регистрации в системе электронных счетов-фактур или в случаях, определяемых СУР налогового органа, при котором налогоплательщику направляется оповещение о необходимости прохождения биометрической идентификации.

Руководитель компании или уполномоченное лицо проходят биометрическую идентификацию посредством информационной системы "ЭСФ" на персональном компьютере или через мобильное приложение", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что с момента внедрения биометрической идентификации пресечена деятельность более тысячи фирм-однодневок.

Отметим, что на прошлой неделе Комитет государственных доходов обратился к казахстанским налогоплательщикам из-за фейковых уведомлений от мошенников.

Как отметили в КГД, участились случаи фейковых уведомлений с заголовком "Предупреждение об устранении нарушений", "Взыскание задолженности в бюджет за счет денег, находящихся на банковских счетах", направляемые на электронные адреса налогоплательщиков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2141170-svyshe-tysyachi-firm-odnodnevok-udalos-vyyavit-v-kazahstane/

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