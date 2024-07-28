Подростки заблудились в горах Алматинской области (видео)
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Двух подростков спустили с горы Алматинской области - юные туристы н могли сделать это самостоятельно, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
В Алматинской области, в ущелье Большое Алматинское спасателями Республиканского оперативно-спасательного отряда совместно Службой спасения Алматы спасены и спущены с горы два молодых туриста 14 -16 лет.
Как оказалось, они поднялись в горы и заблудились, спуститься самостоятельно уже не смогли и обратились за помощью по номеру "112".
В медицинской помощи туристы не нуждались.
А еще вчера операцию по спуску людей проводили с высоты более трех тыс. метров под Большим Алматинским пиком.
По информации МЧС, накануне группа, из пяти человек, отправилась в горы и заблудилась.
Среди них были и подростки, одному из которых понадобилась медицинская помощь.
Ранее в МЧС напомнили правила безопасности в горах:
- Изучите подробно свой маршрут.
- Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.
- Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м.
- При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.
- Всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его.
- Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.
"️Соблюдая эти меры, вы можете сохранить свою жизнь и жизнь своих близких!" - отметили в МЧС.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2140786-podrostki-zabludilis-v-gorah-almatinskoy-oblasti-video/