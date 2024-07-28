Подростки заблудились в горах Алматинской области (видео)

Двух подростков спустили с горы Алматинской области - юные туристы н могли сделать это самостоятельно, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

В Алматинской области, в ущелье Большое Алматинское спасателями Республиканского оперативно-спасательного отряда совместно Службой спасения Алматы спасены и спущены с горы два молодых туриста 14 -16 лет.

Как оказалось, они поднялись в горы и заблудились, спуститься самостоятельно уже не смогли и обратились за помощью по номеру "112".

В медицинской помощи туристы не нуждались.

А еще вчера операцию по спуску людей проводили с высоты более трех тыс. метров под Большим Алматинским пиком.

По информации МЧС, накануне группа, из пяти человек, отправилась в горы и заблудилась.

Среди них были и подростки, одному из которых понадобилась медицинская помощь.

Ранее в МЧС напомнили правила безопасности в горах:

Изучите подробно свой маршрут.

Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.

Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м.

При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.

Всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его.

Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.

"️Соблюдая эти меры, вы можете сохранить свою жизнь и жизнь своих близких!" - отметили в МЧС.