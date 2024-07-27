Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Семье из Алматинской области во время отдыха понадобилась помощь спасателей

Опубликовано:

Спасатель с ребенком на спине
Спасатель с ребенком на спине. Фото: t.me/МЧС РК

Семье из Алматинской области понадобилась помощь спасателей для того, чтобы перебраться на берег реки Тургень,передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС.

По информации МЧС, в Енбекшиказахском районе Алматинской области, между селами Тургень и Каракемер, спасатели помогли семье из 4 человек.

МЧС опубликовало видео, на котором запечатлен момент спасения – на ролике видно, как спасатель держит на спине девочку и пытается перебраться через бурное течение.

"Силами республиканского оперативно-спасательного отряда с островка реки Тургень на берег переправили семью из четырех человек, которые отдыхали на островке.

Спасенные в медицинской помощи не нуждаются", - сообщили в МЧС.

Накануне мы сообщали, что 10-летнего ребенка спасли на Каспии в Мангистауской области - его унесло в море на надувном круге.

Сообщалось также, что недавно туристы из Астаны отправились на прогулку на катамаране по озеру в Бурабае, но вернуться на берег из-за больших волн самостоятельно не смогли. На помощь пришли спасатели.

Перед этим сообщалось, что на озере Алаколь в области Абай спасены четыре человека - двое взрослых и двое детей, которые не могли вернуться к берегу.

Ранее в МЧС напомнили правила безопасности на воде

  • не купаться в запрещенных для купания местах;
  • не нырять в воду с неизвестной глубиной;
  • не заплывать за буйки;
  • не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
  • не подплывать к водным транспортам.

МЧС просит неукоснительно соблюдать правила безопасности на воде! 

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2140633-seme-iz-almatinskoy-oblasti-vo-vremya-otdyha-ponadobilas-pomoshch-spasateley/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie