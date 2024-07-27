Семье из Алматинской области во время отдыха понадобилась помощь спасателей

Семье из Алматинской области понадобилась помощь спасателей для того, чтобы перебраться на берег реки Тургень,передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС.

По информации МЧС, в Енбекшиказахском районе Алматинской области, между селами Тургень и Каракемер, спасатели помогли семье из 4 человек.

МЧС опубликовало видео, на котором запечатлен момент спасения – на ролике видно, как спасатель держит на спине девочку и пытается перебраться через бурное течение.

"Силами республиканского оперативно-спасательного отряда с островка реки Тургень на берег переправили семью из четырех человек, которые отдыхали на островке.

Спасенные в медицинской помощи не нуждаются", - сообщили в МЧС.

Накануне мы сообщали, что 10-летнего ребенка спасли на Каспии в Мангистауской области - его унесло в море на надувном круге.

Сообщалось также, что недавно туристы из Астаны отправились на прогулку на катамаране по озеру в Бурабае, но вернуться на берег из-за больших волн самостоятельно не смогли. На помощь пришли спасатели.

Перед этим сообщалось, что на озере Алаколь в области Абай спасены четыре человека - двое взрослых и двое детей, которые не могли вернуться к берегу.

Ранее в МЧС напомнили правила безопасности на воде

не купаться в запрещенных для купания местах;

не нырять в воду с неизвестной глубиной;

не заплывать за буйки;

не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;

не подплывать к водным транспортам.

МЧС просит неукоснительно соблюдать правила безопасности на воде!