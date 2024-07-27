Тысячи килограммов мяса из Китая уничтожили в Шымкенте
Опубликовано:
В Шымкенте уничтожили свыше 35 тысяч кг незаконно ввезенного на территорию Казахстана мяса птицы, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Комитета ветконтроля и надзора Минсельхоза.
В Комитете ветеринарного контроля и надзора МСХ рассказали об итогах рейда в Шымкенте. Сообщается, что на территории одного из торговых центров было обнаружено мясо птицы, ввезенное из Китая без ветеринарного сертификата и других сопроводительных документов. Было изъято более 35 тыс. кг мяса.
"Согласно правилам Евразийского экономического союза, импортируемые товары подлежат полному ветеринарному контролю на момент их доставки в соответствующее место. Если происхождение подконтрольного товара не может быть подтверждено документами, удостоверяющими его безопасность в ветеринарно-санитарном отношении, товар подлежит уничтожению за счет производителя или возврату отправителю (экспортеру).
Вся выявленная партия мяса птицы была утилизирована и уничтожена в яме Беккари на территории городского мусоросборного центра поселка Актас в Шымкенте. На месте проведены дезинфекционные мероприятия", - рассказали в Комитете.
Также в надзорном органе добавили, что в соответствии с пунктом 1 статьи 406 КоАП РК, индивидуальный предприниматель был оштрафован на 50 МРП (184 600 тенге - прим.ред.).
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2140584-tysyachi-kilogrammov-myasa-iz-kitaya-unichtozhili-v-shymkente/