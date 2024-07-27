"Защитить детей от падения футбольных ворот": новую петицию запустили в Казахстане

На сайте ePetition.kz запустили новую петицию, авторы которой просят предпринять меры по недопущению падения футбольных ворот на детей, передает NUR.KZ.

Петиция написана от лица директора ОЮЛ "Казахстанская ассоциация участников системы технического регулирования и метрологии", при этом имени автор не указал. Адресатом указано Министерство туризма и спорта РК.

"Жизнь детей - самое важное для родителей и государства. Но в Казахстане дети часто получают травмы или даже, к сожалению, умирают из-за падения футбольных ворот. Сколько еще детей должно пострадать, чтобы эту проблему начали решать?" - пишет автор петиции.

Авторы петиции считают, что необходимо проводить определенные меры перед сдачей спортивного инвентаря в эксплуатацию.

"Считаю необходимым ввести обязательные регламенты и сертификацию для всего спортивного оборудования, используемого на детских площадках. Это поможет избежать травм и спасет жизни.

Призываю Министерство туризма и спорта РК совместно с Комитетом технического регулирования и метрологии РК разработать и утвердить регламент, который установит обязательные требования к установке и эксплуатации спортивного оборудования и его сертификации.

Эти меры помогут спасти жизни наших детей и предотвратить опасные события на игровых площадках", - обращается автор к министерствам.

Случаи падения ворот на детей в Казахстане

В апреле 2021 года футбольные ворота упали на мальчика в одном из микрорайонов Алматы. Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В июле 2022 года в Уральске на одной из спортивных площадок произошел трагический случай: незакрепленные футбольные ворота упали на ребенка. Он скончался в больнице от травмы, несовместимой с жизнью.

В апреле 2023 года в Караганде во дворе дома на семилетнего мальчика, который играл с мячом с другими детьми, упали футбольные ворота. Ребенок получил перелом ноги.

В мае 2023 года в Карагандинской области мальчик получил травму головы после падения футбольных ворот на одном из стадионов Темиртау.

16 мая 2023 года стало известно, что 16-летний подросток из Актау попал в кому - во время игры на него упали металлические футбольные ворота. 15 июня подросток скончался.

В августе 2023 года 10-летний мальчик погиб после падения футбольных ворот на территории школы в Астане.