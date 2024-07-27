Еще одну улицу перекроют в Алматы на выходные

В Алматы в связи с ремонтом временно перекроют участок улицы Манаса и введут ограничения движения для авто, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал AlmatyJoly.

"С 23:00 27 июля до 07:00 29 июля движение будет перекрыто на участке от проспекта Абая до улицы Жамбыла.

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации", - сообщили в акимате Алматы.

Ранее сообщалось, что в Медеуском и Турксибском районах Алматы временно закроют проезд по трем улицам для проведения реконструкции на теплосетях.

Помимо этого, в Алматы до 15 сентября закрыто движение для автотранспорта по улице Ходжанова от дома 15 микрорайона Алмагуль до улицы Жарокова, а с 3 июля по 15 сентября - от улицы Радостовца до проспекта Гагарина.

До 31 августа в Турксибском районе ограничено движение для автотранспорта по проспекту Суюнбая, от дома №375 до дома №419.

До 15 сентября в Бостандыкском районе Алматы перекрыли движение для автотранспорта по улице Байкадамова - от проспекта Гагарина до улицы Жарокова.

При этом до 15 сентября в Турксибском районе закрыли движение для автотранспорта по улице Спасской от улицы Бекмаханова с переходом на улицу Урицкого до улицы Воровского.