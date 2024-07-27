"Некому ремонтировать": туристы не могут вылететь из Астаны во Вьетнам из-за поломки самолета

Почти 400 пассажиров из Казахстана и соседних стран не могут вылететь из столичного аэропорта во Вьетнам, сообщает сайт телеканала KTK. В Астане нет инженера, который мог бы починить авиалайнер.

По информации телеканала, сотни туристов ждут, когда в Астане отремонтируют самолет, на котором они должны был лететь на отдых во Вьетнам. Многие из них приехали в столицу из других регионов Казахстана, а кто-то из другой страны.

По словам туристов, с каждым часом времени на отпуск становится все меньше.

Как рассказали люди телеканалу, их путешествие прервалось 26 июля, когда сначала рейс несколько раз переносили, а потом и вовсе сообщили, что они уже точно никуда не полетят. Оказалось, что самолет вьетнамских авиалиний в Астану за ними прилетел, но только вот вылететь обратно он не может.

"Пламя мы не увидели, потому что мы стояли спокойно. Нам сначала сказали, что опоздал последний пассажир, ждем его регистрации, но мы все посмеялись. А потом мы когда обратили внимание в окно, уже была пена. Мы собираем информацию как паутинку, как сплетни. Никакой информации достоверной, к нам не вышел ни один представитель", - рассказала пассажир Татьяна Шаповалова.

Туристы говорят, что самолет должен ремонтировать национальный авиаперевозчик Казахстана, но запчастей, подходящих для этого лайнера, видимо, не нашлось.

"Мы брали туры, мы двое суток уже здесь, маленькие дети. Пригласите, с кем они заключили договор. Они пояснили, что, насколько они знают, что они заключили с Air Astana. Они апеллируют тем, что на данный момент этой запчасти нету, она находятся во Вьетнаме", - сообщил еще один пассажир Самат Муканов.

По информации турагентов, в Астане и вовсе не оказалось ни одного инженера, который может починить самолет вьетнамской авиакомпании.

"Претензии им невозможно предъявить, это поломка борта. Понимаете? Они сейчас ждут инженеров из Вьетнама, которые могут прилететь сюда и устранить эту поломку. Здесь базы для ремонта такого самолета нет. Потому что у нас эти судна не эксплуатируются", - объяснили в турагентстве.

Сообщается, что вечером 26 июля туристам пообещали, что они вылетят во Вьетнам сегодня, в 9 вечера. На отремонтированном самолете или на каком-то другом, пока неизвестно.

Источник: KTK

В начале текущего года мы писали, что пассажирам объявили, что запланированные к вылету из Алматы авиарейсы задерживаются в связи с неблагоприятными погодными условиями в мегаполисе.

Сообщалось, что один из самолетов почти сутки не мог вылететь во Вьетнам из Алматы. Объяснения по данной ситуации позже предоставили в аэропорту Алматы.

Что авиакомпании обязаны предоставить пассажирам, если задержали рейс в Казахстане, мы писали в отдельном материале. Если ожидание составляет более 8 часов, то пассажиров должны разместить в гостинице. Ночью гостиница должна быть предоставлена при задержке более 6 часов. Прочитать материал полностью можно по данный ссылке.