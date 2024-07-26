В Казахстан из Китая незаконно ввозили мясо

В Казахстан из Китая было незаконно ввезено свыше 35 тысяч килограмм мяса птицы. Весь этот объем уничтожен, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

Как сообщается на официальном сайте Министерства сельского хозяйства, незаконно ввезенное мясо было выявлено на рынке в Шымкенте в ходе рейда.

"Территориальная инспекция Комитета ветконтроля и надзора в Шымкенте в ходе рейдов обнаружила мясо птицы, ввезенное из Китая без ветеринарного сертификата и других сопроводительных документов. Было изъято 35 070 кг мяса", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что согласно статье 15 Закона РК "О ветеринарии", объектами государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора являются продукция и сырье животного происхождения.

Кроме этого, согласно правилам Евразийского экономического союза, импортируемые товары подлежат полному ветконтролю на момент их доставки в соответствующее место.

"Если происхождение подконтрольного товара не может быть подтверждено документами, удостоверяющими его безопасность в ветеринарно-санитарном отношении, товар подлежит уничтожению за счет производителя или возврату отправителю (экспортеру).

Вся выявленная партия мяса птицы была утилизирована и уничтожена в яме Беккари на территории городского мусоросборного центра поселка Актас в Шымкенте. На месте проведены дезинфекционные мероприятия", - отмечается в сообщении.

Индивидуальный предприниматель, у кого было изъято мясо, в соответствии с пунктом 1 статьи 406 КоАП РК был оштрафован на 50 МРП.

В мае мы писали, что в Казахстане пересмотрели запрет на ввоз свинины из России - с 22 мая был вновь разрешен ввоз свинины из России.

Также мы писали, что в Китае сняли ограничения на ввоз птицеводческой продукции из Казахстана, которое действовало с 2005 года. В Минсельхозе отмечали, что теперь Казахстан сможет начать процедуру согласования ветеринарных требований по расширению линейки экспортных товаров, а также работу по допуску к экспорту предприятий со всей территории страны.

В конце прошлого года на сообщения о запрете транзита мяса птицы из США в Казахстан в МСХ сообщили, что официальных сообщений к ним от российской стороны касательно запрета транзита через территорию РФ птицеводческой продукции из США не поступало.

Тем не менее в МСХ подтвердили, что из-за высокопатогенного гриппа птиц действуют временные ограничения в отношении 19 штатов США.