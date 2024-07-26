Участок дороги в районе "Москвы" перекроют в Алматы

В Алматы на время ремонтных работ частично закроют проезд по проспекту Алтынсарина. Дорога будет перекрыта до 8 утра 27 июля, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

В Алматы частично ограничат проезд по проспекту Алтынсарина, сообщает пресс-служба акимата города.

"С 22:00 26 июля до 08:00 27 июля движение автотранспорта в Ауэзовском районе Алматы будет закрыто по проспекту Алтынсарина от городской больницы №6 до проспекта Абая в южном направлении. Движение по проспекту Алтынсарина будет открыто в северном направлении", - говорится в сообщении.

Временные ограничения вводят для обеспечения безопасности проведения ремонтных работ на участке магистрального трубопровода, чтобы подготовить сети теплоснабжения к отопительному сезону.

Схема перекрытого участка. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Накануне аким Досаев рассказал, когда в южной столице завершат пробивку проспекта Абая.

Также напомним, в Алматы до 15 сентября закрыто движение для автотранспорта по улице Ходжанова от дома 15 микрорайона Алмагуль до улицы Жарокова, а с 3 июля по 15 сентября - от улицы Радостовца до проспекта Гагарина.

До 31 августа в Турксибском районе ограничено движение для автотранспорта по проспекту Суюнбая, от дома №375 до дома №419.

До 15 сентября в Бостандыкском районе Алматы перекрыли движение для автотранспорта по улице Байкадамова - от проспекта Гагарина до улицы Жарокова.

При этом до 15 сентября в Турксибском районе закрыли движение для автотранспорта по улице Спасской от улицы Бекмаханова с переходом на улицу Урицкого до улицы Воровского.

С 12 июня по 15 сентября закрыто движение для автотранспорта по улице Байкадамова от улицы Розыбакиева до проспекта Гагарина, а также по улице Радостовца от улицы Байкадамова до улицы Журавлева. Здесь также проводится плановая реконструкция трубопровода.

Кроме того, до 15 сентября закрыто движение по улице Жургенова от улицы Жангельдина с переходом через улицу Жетысуская до улицы Тянь-Шаньская.

Еще из-за ремонта 48-летнего трубопровода в Алматы частично перекрыли движение для транспорта на участке по улице Дунаевского. Планируется, что ограничения действуют до 15 сентября.

До 17 августа в Медеуском районе Алматы закрыто движение для автотранспорта по улице Курмангазы от улицы Пушкина до проспекта Достык и от проспекта Достык до улицы Зенкова.

Между тем, в связи с прокладкой инженерных распределительных сетей водоснабжения и водоотведения участок дороги в 900 метров по ул. Кожабекова от границ города до ул. Ф. Онгарсыновой закрыт до 17 августа.