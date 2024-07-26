Карагандинцы приехали в Баянаул отдыхать и заблудились

В зоне отдыха Жасыбай в Баянаульском районе Павлодарской области спасатели оказали помощь заблудившимся туристам из Караганды, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, в Павлодарской области в ущелье ведьм спасатели нашли в горах троих туристов и сопроводили их к месту дислокации.

"Все спасенные в медицинской помощи не нуждались. Туристы выразили слова благодарности спасателям", - отметили в МЧС.

Одна из туристок на видео рассказал о произошедшем.

"Мы с подругой и ее сыном приехали из Караганды на Жасыбай отдыхать. Сегодня утром вышли в горы. Получилось так, что мы заблудились, не смогли найти дорогу назад. Мы позвонили по телефону 112 в службу спасения. И вот минут за 40 нас спустили. Хотя мы с 7 утра там, сейчас вот уже 11-й час, сколько мы блуждали по лесу", - рассказала женщина.

Она поблагодарила спасателей за помощь.

"Выражаем благодарность ребятам и их руководству. Всем большое спасибо! Очень важны вы, ваша служба важна", - сказала туристка.

Ранее группа из семи туристов заблудилась в лесном массиве в Западно-Казахстанской области. Они не могли самостоятельно найти ориентир на открытую местность. Спасатели доставили их в населенный пункт.

А в Туркестанской области турист заблудился при спуске с горы. Ему на помощь пришли спасатели. Поисковой группой мужчина был найден вблизи ущелья Бургулюк. В медицинской помощи он не нуждался.