Почему казахстанцев исключают из очереди на получение жилья

Глава Комитета по делам строительства и ЖКХ Бакытжан Жунисбеков на брифинге в СЦК высказался об исключении казахстанцев из очереди на получение жилья из госфонда, передает корреспондент NUR.KZ.

Бакытжан Жунисбеков сообщил, что на сегодня в Казахстане в очереди на получение жилья состоят 650 тысяч человек, из них почти 440 тысяч - это социально уязвимые слои населения.

"Проводится работа по очистке данной очереди. С прошлого года анализируется ситуация по 400 тыс. очередникам. Из них 330 тысяч были признаны очередниками, у которых имеются несоответствия параметрам, по которым обеспечивается включение в очередь.

Сейчас проводится проверка. Но с начала года мы уже исключили из очереди порядка 40 тыс. человек. Очередь уменьшается, и этот процесс мы оцифровали. Уведомление о том, что нужно подтвердить свое нахождение в очереди и его соответствие направляются гражданам в виде SMS", - заявил он.

Напомним, в начале года мы писали, какие жилищные программы действуют в 2024 году в Казахстане.

Также в марте этого года Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Национального курултая, заявил о необходимости запуска новой жилищной программы.

Президент отмечал, что внедрение новой льготной ипотеки и масштабное строительство арендного жилья оживят строительный сектор, в котором добросовестно трудятся сотни тысяч казахстанцев, также это поможет многим нуждающимся приобрести жилье.

Уже в начале апреля глава Министерства промышленности и строительства заявил, что с 1 мая в Казахстане стартует новая жилищная программа. Канат Шарлапаев сообщил, что для новой жилищной программы привлекаются средства в размере 300 млрд тенге. Ставка для социально уязвимых слоев населения не будет превышать 7%.

Ранее также мы писали, как подать заявку на новую ипотеку под 7-9%. Вся процедура проходит в электронном формате.

Чтобы попасть в очередь на жилье в Казахстане и не потерять место, нужно быть гражданином страны и входить в определенную категорию. Подробнее об этом мы писали здесь.