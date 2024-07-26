КНБ обратился к казахстанцам из-за ситуации на пункте пропуска на границе с Россией

На одном из казахстанско-российских пропусков могут возникнуть затруднения при пропуске транспорта из-за ремонта дорожного полотна, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.

С 29 июля по 3 августа в пункте пропуска "Сырым" на казахстанско-российской границе возможны затруднения при пропуске транспорта, сообщается в официальном Telegram-канале КНБ.

В указанный период на сопредельной территории запланирован ремонт дорожного полотна в инспекционно-досмотровой зоне КПП "Маштаково". Иные пункты работают в штатном режиме, никаких ограничений не вводилось.

По информации на официальном сайте Федеральной таможенной службы РФ, пункт пропуска "Сырым" расположен в Западно-Казахстанской области, на территории России пункт пропуска носит название "Маштаково" и расположен в Оренбургской области.

Как сообщали в 2020 году представители "КазАвтоЖола", на территории пункта пропуска было построено дополнительно восьмиполосное движение.

Напомним также, что с недавних пор на границе с Россией Казахстаном продолжается внедрение электронной очереди - в скором времени она появится еще на 14 пунктах пропуска.