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КНБ обратился к казахстанцам из-за ситуации на пункте пропуска на границе с Россией

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Следы шин на дороге
Дорога. Иллюстративное фото: Codruta Istrati / Getty Images

На одном из казахстанско-российских пропусков могут возникнуть затруднения при пропуске транспорта из-за ремонта дорожного полотна, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.

С 29 июля по 3 августа в пункте пропуска "Сырым" на казахстанско-российской границе возможны затруднения при пропуске транспорта, сообщается в официальном Telegram-канале КНБ.

В указанный период на сопредельной территории запланирован ремонт дорожного полотна в инспекционно-досмотровой зоне КПП "Маштаково". Иные пункты работают в штатном режиме, никаких ограничений не вводилось.

По информации на официальном сайте Федеральной таможенной службы РФ, пункт пропуска "Сырым" расположен в Западно-Казахстанской области, на территории России пункт пропуска носит название "Маштаково" и расположен в Оренбургской области.

Как сообщали в 2020 году представители "КазАвтоЖола", на территории пункта пропуска было построено дополнительно восьмиполосное движение.

Напомним также, что с недавних пор на границе с Россией Казахстаном продолжается внедрение электронной очереди - в скором времени она появится еще на 14 пунктах пропуска.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2140105-knb-obratilos-k-kazahstancam-iz-za-situacii-na-punkte-propuska-na-granice-s-rossiey/

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