Стендап-комика Александра Меркуля арестовали в Астане

Известного в Казахстане стендап-комика Александра Меркуля арестовали на 10 суток за хулиганство, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов Астаны.

Сообщения о задержании сначала появились у астанинского стендап-комика в Instagram Адиля Айшуакова, а также на официальной странице стендап-клуба Sun Project.

"Друзья, многим известный импровизатор, стендап-комик и один из основателей нашего проекта Sun Project Александр Меркуль отчалит на 10 суток в ИВС. Соответственно, на связи его не будет. Ждем дальнейшего развития событий. Крепись, отец", - написал в сторис Айшуаков.

Информацию подтвердили в пресс-службе судов Астаны.

Сообщается, что дело за совершение хулиганских действий рассмотрено в Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Астаны.

"Из обстоятельств дела следует, что Меркуль А. в Instagram и на YouTube-канале опубликовал видеозапись выступления в общественном месте, где выражался нецензурной бранью, тем самым проявив неуважение к окружающим.

В суде правонарушитель вину признал и ходатайствовал о применении штрафа.

Обстоятельства совершенного правонарушения подтверждается показаниями правонарушителя, видеозаписью, протоколом об административном правонарушении и другими материалами дела", - сообщили в суде.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

В суде уточнили, что санкция части 1 статьи 434 КоАП предусматривает штраф в размере 20 МРП (74 тыс. тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

"Судом мера взыскания назначена с учетом степени и характера общественной опасности содеянного, поведения до и после совершения правонарушения.

Таким образом, постановлением суда правонарушитель Меркуль А. признан виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 434 КоАП с назначением административного ареста на срок 10 суток", - добавили в суде.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

Отметим, что последний пост стендап-комик опубликовал накануне. В нем сообщались даты концертов Меркуля на конец июля и август, ближайший из которых был запланирован на 27 июля в Астане.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

Ранее стендап-комика Нурасхана Басхожаева привлекли к ответственности за нецензурное высказывание на сцене. Так, в начале мая блогер Мадлен заявила, что подаст в суд на алматинского комика за оскорбительную шутку в ее адрес.

"Можно дальше воровать деньги и всем ***** (уезжать - прим. ред.) в Дубай. И потом заказывать блогеров типа Мадлен, ***** (спать - прим. ред.) с ними и смотреть на то, как тонет целый север Казахстана. Здесь нужна шутка в конце, но я ее не придумал", - так звучало его высказывание.

Мадлен заявила, что не оставит это дело просто так. Она напомнила, что и она сама, и другие известные блогеры борются за права женщин и собрали для пострадавших от паводков больше 200 млн тенге.

Басхожаев принес ей извинения и заявил, что в эту шутку "не вкладывал ничего личного".

"Ник в Инстаграме (это не ваше реальное имя) был использован как имя нарицательное для комедийного приема, обшучивания стереотипа. Вышло не изящно, я признаюсь, но намерений плохих, очернять вас как реальную личность у меня не было. Шутка была в сторону онлайн-презенса. Прошу прощения у вас, вашей семьи, ваших близких", - заявлял тогда Нурасхан.

Отметим, что, согласно статье 434 КоАП, мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влечет штраф в размере 20 МРП (74 тыс. тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.