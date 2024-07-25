Воду отключат в понедельник жителям одного из районов Алматы

В Медеуском районе Алматы проведут плановые работы по водоснабжению. В связи с этим некоторым жителям отключат воду на сутки, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

В Алматы 29 июля проведут плановые профилактические работы по вводу новых объектов водоснабжения и по замене технологического оборудования системы водоснабжения.

В связи с этим с полуночи 29 июля до полуночи 30 июля будет прекращена подача воды в здания, расположенные на территории Медеуского района южнее проспекта аль-Фараби, а также по:

пр. аль-Фараби - р. Жарбулак - ул. Орманова - ВОАД;

пр. аль-Фараби - пр. Назарбаева - ул. Сатпаева - ул. Луганского.

Отключения воды также затронут жителей:

микрорайонов Горный Гигант, Тау Самал (Каменское плато), Юбилейный, Коктобе-1, 2;

улиц и проспектов Ахмедиярова, Баглановой, Байжанова, Бас батыр, Бигельдинова, Диваева, Домбыра, Достык (южнее пр. аль-Фараби), Горная, Елибекова, Жамакаева, Жанибекова, Кажымукана, ⁠Керей, Жанибек хандар, Кыз Жибек, Жукова, Искадерова, Камар Сулу, Курмет, Ладушкина, Луганского, Максимова, Манаева, Мангистауская, Назарбаева (южнее пр. аль-Фараби), Найманбаева, Нурмагамбетова, Омаровой, Ондасынова, Оспанова, Радлова, Рубенштейна, Сахариева, Тайманова, Таттимбета, Топоркова, Трофимова, Хмелева, Чайкиной, Чимбулакская, Шашкина;

коттеджных городков "ВИП Алем", Luxor, "Алмалы";

ЖК "Достык Резидентс", "Европолис", "Кокше", "Чешские террасы".

Ожидается снижение давления воды в сетях в микрорайонах Самал-1, Самал-2, Самал-3, а также улиц Армянская, Береговая, Инженерная, Ньютона, Фонвизина, а также ЖК Falkon City.

После выполнения данных работ возможны временные изменения качества воды. Граждан попросили воздержаться от использования стиральных/посудомоечных машин и иных приборов до полной промывки линий водопровода.

Диспетчерская служба ГКП "Алматы Су": 274 66 66.

Напомним, в акимате Алматы сообщили о проведении ремонта на участке магистрального трубопровода в рамках подготовки сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону. В связи с этим движение транспорта на участке по проспекту Абая в Ауэзовском районе будет временно закрыто.

Добавим, по информации на сайте "Алматы Су", в настоящее время 70% подаваемой в город воды - это подземные источники водоснабжения, которые добываются из скважин глубиной от 150 метров до 500 метров. Всего 386 артезианских скважин.

Ежедневно в эксплуатации находятся около 170 из них.

Обеззараживание воды из подземных источников производится для предотвращения вторичного загрязнения воды. После обеззараживания вода подается в резервуары чистой воды, далее насосными станциями перекачки доходит до потребителей.

В настоящее время добыча и забор воды осуществляется из подземных скважин Алматинского, Малоалматинского, Талгарского месторождений, участка Каменское плато.