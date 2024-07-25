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Когда благоустроят набережную реки Каргалы в Алматы

Опубликовано:

Набережная реки Каргалы
Набережная. Фото: акимат Алматы

В Алматы благоустройство набережной реки Каргалы завершится к концу года, пообещали в городском акимате, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе встречи с населением Наурызбайского района аким Алматы Ерболат Досаев сообщил горожанам, что работы по благоустройству набережной должны завершить к концу года.

Благоустройством охвачен участок длиной 7,7 км от селезащитной плотины до улицы Жандосова.

Набережная реки Каргалы
Набережная. Фото: акимат Алматы

В акимате отметили, что в рамках работ предусмотрены очистка русла реки, обустройство пешеходной зоны, установка линий наружного освещения, строительство системы полива, 6 мостовых переходов, детские игровые и спортивные площадки, установка уличной мебели.

Также будет высажено 3 тыс. деревьев лиственных и хвойных пород.

Набережная реки Каргалы
Набережная. Фото: акимат Алматы

"Важной частью проекта является создание нового общественного пространства с детскими и спортивными площадками, пешеходными тропами и возможностью отдыха на берегу реки. Планируется создание песочниц и водных зон для детей, а также зон отдыха для родителей с лавочками и столами", - отметили в ведомстве.

Планируемая площадь покрытия тротуара составит 3,7 тыс. кв. метров, площадь парковки – более 2 тыс. кв. м, озеленения – более 3,8 га.

Будет установлено 196 осветительных столбов протяженностью 4,3 километра. Для комфорта посетителей планируется установить по 135 скамеек и урн, добавили в акимате.

На днях стало известно о том, что модернизовать автобусные остановки планируют в Алматы. В акимате рассказали о том, как это осуществят.

Еще в акимате сообщили, что в Ауэзовском районе на пустыре построят новую прогулочную зону - новое общественное пространство появится в рамках проекта "Бюджет народного участия". Она появится по улице Кабдолова от улицы Саина до улицы Утеген батыра.

В начале месяца в ведомстве также сообщили, что в Алматы неблагоустроенный участок вдоль набережной реки Есентай превратят в комфортную прогулочную зону, построив здесь парковую зону.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2139559-kogda-blagoustroyat-naberezhnuyu-reki-kargaly-v-almaty/

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