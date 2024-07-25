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"Ни разу не слышал, чтобы завершали в срок": Досаев о строительстве в Алматы

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Ерболат Досаев
Ерболат Досаев на встрече с жителями Наурызбайского района. Фото: пресс-служба акимата Алматы

На встрече с населением Наурызбайского района аким Алматы Ерболат Досаев отметил скорость строительства в южной столице, передает корреспондент NUR.KZ.

К акиму на встрече обратился житель ЖК "Шыгула", заявив о переполненной местной школе.

"Новые дома строятся, дети в обязательном порядке прикрепляются к этой школе. Откроют ли школу? Мы слышали, что откроют школу "Алем сити". Но говорят, что приостановили", - отметил алматинец.

Аким Ерболат Досаев ответил, что строительство нового здания школы хотели завершить до начала учебного года, но завершат его только в начале следующего года. Представители акимата отметили, что пристройка к школе на почти 400 мест будет завершена в январе-феврале 2025 года.

"Ни разу не слышал, чтобы в Алматы в установленные сроки завершали строительство, - с улыбкой констатировал аким. - Дополнительно мониторим, как завершится. В начале следующего года завершим, средства есть".

Напомним, в марет мы писали о том, как у Досаева в правительстве спросили о низких темпах строительства в Алматы. Тогда снижение темпов строительства аким объяснил изменениями требований к застройке Алматы.

Ранее в Бюро нацстатистики также сообщали, что впервые за долго время продажи жилья в Алматы снизились сразу на 22%. Причем это касается всех категорий: первичного и вторичного, а также арендного рынков. Эксперты считают, что это может быть связано с недавними землетрясениями.

Добавим также, ранее сообщалось, что Алматы возвращается к малоэтажной застройке. Об этом на презентации новых проектов детальной планировки рассказал замакима Алматы Аскар Амрин.

А в конце февраля Досаев ввел мораторий на изменения плана детальной планировки Алматы - теперь его не смогут менять два раза в год, как это предусмотрено законом.

"Мы хотя бы год проживем и посмотрим, что есть, и если будут необходимы изменения, будем проводить (эти изменения - прим. ред.) в 2025 году. Я решил в этом году не пользоваться правом проводить корректировку ПДП два раза в год", - объяснял ранее аким.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2139558-ni-razu-ne-slyshal-chtoby-zavershali-v-srok-dosaev-o-stroitelstve-v-almaty/

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