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Пропавший в середине мая 21-летний парень найден мертвым в ВКО

Опубликовано:

Жандос Баянов
Жандос Баянов. Фото: instagram.com/volontery_almaty_lider.kz

Пропавшего в Усть-Каменогорске 21-летнего парня нашли мертвым. Об этом сообщили волонтеры. Информацию подтвердили в ДП Восточно-Казахстанской области, передает NUR.KZ.

По информации волонтеров, 21-летний Жандос Баянов пропал 15 мая этого года в районе АДК в Усть-Каменогорске. К сожалению, позже он был найден мертвым.

Как рассказали в ДП Восточно-Казахстанской области, в полицию поступило сообщение, что в протоке реки Иртыш на окраине села Прапорщиково обнаружено тело ранее без вести пропавшего парня без видимых телесных повреждений.

"В настоящее время проводится досудебное расследование, назначены экспертизы", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Напомним, недавно стало известно, что мужчину, пропавшего в Кызылорде, обнаружили мертвым. Сообщалось, что 20 июля он вышел из областной больницы, где работал, и исчез. Его тело нашли через три дня. В целях установления точной причины смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Также в апреле пропавшего рыбака нашли мертвым в Темиртау. Его искали более 20 дней. Тело было обнаружено в районе первой береговой насосной станции Самаркандского водохранилища.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2139538-propavshiy-v-seredine-maya-21-letniy-paren-nayden-mertvym-v-vko/

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